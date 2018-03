„Aš manau, kad ten „darbo“ vis dėlto yra gerokai svarbesnis (žodis pavadinime – BNS), nes iš Socialdemokratų partijos dėl to steigimo pasitraukė vos apie 200 narių. Jeigu jau deklaruoja, kad surinko 4 tūkst. (...), vadinasi, didžioji dalis vis dėlto yra Darbo partijos atskilėliai“, – penktadienį Žinių radijui sakė G. Paluckas. Jis pabrėžė, kad naujoji partija neatstovauja socialdemokratiškoms vertybėms ir „mėgina naudotis ir dangstytis socialdemokratų vardu“. Prieš savaitę įsteigtos Lietuvos socialdemokratų darbo partijos branduolys – nuo Socialdemokratų partijos atskilę jos senbuviai, Seimo Socialdemokratų darbo partijos frakcijos nariai. Prie jų taip pat prisidėjo dalis iš Darbo partijos pasitraukusių narių. Dalis Seimo socialdemokratų paliko senąją partiją, kai ši pernai rudenį nusprendė trauktis iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.











