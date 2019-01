„Mes turėtume kalbėti apie politinės kultūros nuosmūkį. Politinės diskusijos ir, apskritai, apie politinės minties nuosmūkį. Apie tai kalba opozicija, akademinė bendruomenė, apžvalgininkai. Matome politiką, grįsta asmeniškumais, matome santykių aiškinimosi politiką. Ir visiškai nuošaly lieka patys aktualiausi žmonėms klausimai, kurie juos liečia kiekvieną dieną“, – teigė jis šeštadienį parlamentinėje opozicijoje esančios partijos tarybos posėdyje Vilniuje. „Oficialia politika“ jis pavadino „nuolatinį manipuliavimą ir atvirą melą“. Pasak G.Palucko, labiausiai tai pastebima per sveikatos sistemos ir pensijų reformų svarstymus. Jis skeptiškai žiūri į darbo grupės dėl viešojo sektoriaus pertvarkos veiklą. „Nesitikiu jokių konkrečių apčiuopiamų įsipareigojimų“, – teigė jis. LSDP tarybos posėdyje apsispręsta, kad partijos suvažiavimas vyks gegužės 4 dieną Vilniuje. Visuomenės apklausos rodo, kad G. Palucko socialdemokratai su 6–8 proc. reitingu yra populiaresni nei valdantiesiems priklausantys socialdarbiečiai, šiems savo balsą žada apie 2–3 proc. gyventojų. Lietuvos socialdemokratų partija yra didžiausia šalyje su daugiau kaip 17 tūkst. narių. Socialdemokratų frakcija Seime turi aštuonis narius.

6 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.