Paluckas išdėstė, kaip išlaiko ramybę dėl Lietuvos saugumo: žinau, kaip viskas vyksta

Todėl aš tikrai atsakingai sakau, jog bauginti ar baugintis nereikia, nerimo mes esame tikrai visi pilni, bet vietoj to, kad mes skleistume nepasitikėjimą vieni kitais ar institucijomis, užsiimkime kiekvienas savo darbu ir jį atlikime. 35 metus nepriklausoma Lietuva žygiavo į priekį tai tikrai ne dėl to, kad politikai visada buvo teisūs, ar verslas niekada neklydo, ar visuomenė buvo teisi, o todėl, kad kiekvienas mūsų – ar turguje, ar Seime ar dar kažkur atlikome savo darbą. Mano ramybė kyla iš to, kaip aš matau mūsų pasiruošimą, mūsų finansus, mūsų gebėjimą priimti sprendimus ir mūsų sutelktą politinę valią“, – reziumavo G. Paluckas.