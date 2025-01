Paluckas galiausiai išdėstė viską, ką dabar galvoja apie Žemaitaitį

– Be abejo, tam tikras susidomėjimą rodo ir kitos didžiosios gynybos korporacijos. Mes čia galime sukurti rimtą ekosistemą, kuri bus ne išlaidos, o investicijos. Ir su „Rheinmetall“ projektu tai nėra kažkokios išlaidos. Tai realus investicinis projektas, kuris generuoja grąžą į biudžetą. Yra toks paprastas skaičiavimas – jei yra kietosios investicijos, įdėtas milijardas – tai 420 mln. grįžta iš karto per PVM, per kitus mokesčius. Į tai reikia atkreipti dėmesį.