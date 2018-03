Kartu jis pažymi, jog palankus Seimo sprendimas „nepanaikina Konstitucinio Teismo išvados“, jog M. Bastys pažeidė Konstituciją. „Formaliai, jokių kliūčių jam nėra atstatyti savo narystę partijoje. Tačiau nepaisant Seimo sprendimo, išlieka moralinis, vertybinis vertinimas, o Konstitucinio Teismo išvados taip pat niekas nepanaikina. Ką darys M. Bastys, jis, turbūt, informuos pats, mes, savo ruožtu, taip pat norime išgirsti jo poziciją“, – BNS teigė LSDP pirmininkas. Jis taip pat sako, kad dabar M. Bastį gali įvertinti tik valdančioji dauguma, o vėliau – ir rinkėjai. „Nagrinėjant situaciją, pateikiant ją visuomenei buvo nagrinėjamas ne siauras priesaikos sulaužymo epizodas, o veikla, kontaktai. Tai yra moralinis, etinis ir politinis aspektas. Bet šiandien tą atsakomybę dėl šios situacijos perima valdančioji koalicija, tai yra jų atsakomybė. O rinkėjai jau tai įvertins“, – dėstė G. Paluckas. Susiję straipsniai: Po balsavimo dėl Basčio: opozicija kaltina Karbauskį, jis įžvelgia sąmokslą Grybauskaitė: Seimas save gėdingai diskreditavo Jis tikino, kad socialdemokratai neturėjo išankstinės pozicijos, kaip reikėtų balsuoti Seime. Per slaptą balsavimą dėl M. Basčio mandato panaikinimo antradienį balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo 21 Seimo narys, 24 susilaikė. Konstitucija numato, kad norint per apkaltą panaikinti Seimo nario mandatą už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip 85 parlamentarai iš 141. KT yra paskelbęs, kad šis politikas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. M. Bastys savo kaltę neigia – jis tikina, kad sąmoningai nieko nenuslėpė. Politikas netinkamą atsakymą apie ryšius su užsienio žvalgybininkais klausimyne dėl leidimo dirbti su slapta informacija vadina klaida, kuri negali būti vertinama kaip šiurkštus pažeidimas.











