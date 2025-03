Paluckas apie JAV sprendimą dėl „Amerikos balso“: siūlyčiau per daug jautriai nevertinti

„Galų gale, JAV administracija kovoja su perteklinėmis išlaidomis ir mėgina biudžeto deficitą karpyti. Kartais per tą karpymą per daug nukerpa – paskui atgal reikia prisiūti. Jei prisiminsime apie USAID programą, kada buvo uždaryta visa, vėliau buvo grąžinta dalimi. Kokia dar dalis grįš – mes nežinome. Todėl siūlyčiau per daug jautriai nevertinti, o pažiūrėti ir palaukti, kokį tai turės rezultatą“, – žurnalistams pirmadienį sakė premjeras.