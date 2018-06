„Jei pirmą kadenciją meras Šarūnas Vaitkus dar įsiklausydavo į žmonių pastabas, tai dabar pas jį net užsiregistruoti gali ne bet kas. Ką jau kalbėti, apie prašymus spręsti problemas. Jį tik bobutės dar giria, kad koks malonus, bet jei tik kas pabando kalbėti apie problemą, meras tampa kurčias. Bijom kelti viešai problemas, nes tada iškart toks sutapimas – vienas po kito ateina tikrintojai. Ir jei jau bandai išklausti, kas nutiko, tvirtina, esą gavo anoniminius skundus“, – pasakoja nenorėjusi savo pavardės viešai skelbti moteris.

„Neminėkite, kokia čia vieta, nes kitaip užplūs tikrintojai. Yra jau toks pavyzdys Palangoje – Darius Miklovas. Niekam jis nekliuvo, kol nepraėjo garsiai kalbėti, kad Palangos valdžia ne sąžiningai elgiasi. Tuoj pat atsirado skundai, kad jis vieną po kito dar nė neatidaręs kavinės daro pažeidimus, nors norėjo suremontuoti kiaurą išsinuomotos kavinės stogą“, – paaiškino savo nuogąstavimus prekeivis.

Verslininko nuomonę patvirtina ir kita Palangoje dirbanti moteris. Nors kalbinti žmonės tarpusavyje vienas kito nė nepažįsta, pašnekovė sako, kad Palangoje gajus sovietinis miesto vadovų mastymas – apie blogus dalykus kalbėti draudžiama.

Verslininkas D. Miklovas vienas ir nedaugelio, kuris nebijojo prabilti apie Palangos problemas ir, kaip pats sako, greitai pajuto, ką reiškia netylėti. Viskas prasidėjo tuomet, kai sutuoktinių pora laimėjo buvusios „Vaidilutės“ kavinės nuomos konkursą. Apleistas pastatas, pastatytas dar 1969 metais, priklausė Palangos savivaldybei, jis jau ilgą laiką buvo perduotas Botanikos parkui administruoti ir tiesiog trūnijo maždaug 20 metų.

Apie kadaise buvusios pamėgtos turistų ir vietos gyventojų kavinės „Vaidilutės“ nuoma vyrą sudomino atsitiktinai. D. Miklovas sako, kad atsitiktinai aptiko informaciją Botanikos parko interneto puslapyje.

Anot D. Miklovo, kiek jis domėjosi, savivaldybė jau seniai turėjo paimti pastatą savo žinion, mat paskirtas administratorius – Botanikos parkas, nesirūpino pastatu visiškai. Pagal reglamentą, jei porą metų pastato administratorius nenaudoja statinio pagal paskirtį, ką daryti su pastatu jau turi spręsti savivaldybė ir perimti jį vėl savo žinion. Tačiau niekas nieko nedarė, kol jis nesugalvojo atgaivinti Palangos pasidižiavimu buvusios kavinės. Vyras svarsto, gal tas pastatas buvo pamirštas neatsitiktinai, mat panašių istorijų jau yra buvę.

„Atėjus pasirašyti sutarties, sulaukėm siurprizo – septyni punktai vienašališkai buvo pakeisti. Atsirado įrašai apie visokias baudas, apie kurias konkurse nė nebuvo užuominų, dirbti leidimas staiga atsirado tik iki 24-tos valandos. Bandėme eiti į derybas, kelis punktus pakeitė, tačiau apie alkoholio prekybos ribojimus nieko keisti nesutiko. Baigėsi viskas tuo, kad konkurso rezultatus anuliavo, parašė raštą, kad konkursas nutraukiamas 6 tūkstančių eurų įnašo negrąžina“, – apie Palangos savivaldybės valdininkų pateiktą bjaurų „pokštą“ pasakojo verslininkas.

Vyro sutuoktinė sako, kad sutartyje net atsirado įrašas, kad perimant pastatą dėl jo būklės nuomininkas neturi ir niekada neturės jokių pretenzijų.

„Kaip galima su tuo sutikti, o jei vėtra nuneš stogą? Mes vis tiek neturime reikšti jokių pretenzijų? Juk pats pastatas mums nepriklauso“, – sako Martyna Miklova.

Konkursas dėl pastato nuomos įvyko 2016 metais. Vyras nepasidavė ir ėmė bylinėtis. Be to, drįso viešai prabilti apie nešvarius žaidimus. Kol byloje buvo paskelbtas sprendimas, atėjo 2017-tieji. Penkerių metų nuomos sutartis išspręsta D. Miklovo naudai.

„Kol bylinėjomės, patalpos buvo jau išgriautos. Išardyta elektros instaliacija, išardyta terasa, vandentiekio pravedimas, visi vamzdynai buvo išimami. Viskas vyko, kai teismas jau priėmė sprendimą mano naudai. Be to, mane pasiekė žinia, kad ta vieta itin domėjosi mero Š. Vaitkaus brolis. 2016 metais keliems mėnesiams žmonės buvo išsinuomojęs be konkurso šitą „Vaidilutę“ ir ten darbavosi Bronius Vaitkus su savo draugais. Šis objektas buvo išnuomotas ne jo vardu, per trečius asmenis“, – pasakoja J. Basanavičiaus gatvėje kavinę „Sporto lizdas“ jau ne vienerius metus turintis savininkas.

Šiaip ne taip gavęs teisę nuomotis pastatą vyras ėmė jį remontuoti. D. Mikvovas pripažįsta, kad paskubėjo darbuotis, nes nusiuntęs užklausą Botanikos parkas administracijai ar gali tvarkyti pastatą ir gauti leidimą išvežti šiukšles, gavo atsakymą, kad sunkvežimis privažiuoti gali. Atsakymas buvo pateiktas tik į dalį užklausos, laimei, net ir apkaltintas stogo vagyste ir po begalės statybų inspekcijos tikrintojų apsilankymų jis buvo reabilituotas – gavo visus įmanomus leidimus, baudos išvengė ir toliau niko į darbus.

Iš penkerių metų nuomos sutarties dėl remonto darbų prarasta jau daug laiko, anot D. Miklovo, itin daug laiko atėmė ne tik iki teismų priėję ginčai, bet ir biurokratinių raštų siuntinėjimai ir atsakymų laukimas. Be to, rudenį vanduo paskandino vietovę – po gausaus lietaus paaiškėjo, kad Botanikos parkas neprižiūrėjo ne tik pastato – visi nuotėkų vamzdžiai buvo seniai nevalyti, užakę nuo smėlio, kai kuriuose šuliniuose buvo įgriuvos. Darbai ir vėl nevyko taip sklandžiai, kaip norėtųsi.

Vis dėlto verslininkas sako šiais metais jau planuoja užbaigti darbus ir pakviesti lankytojus.

Na o tai, kad ne vienas verslininkas bijo mero keršto – anot D. Miklovo – vieša paslaptis. Be to, anot verslininkų, be mero žinios beveik niekas nevyksta, jei jis ko nors neleis – jokių leidimų ir nebus išduota. Jei tik kas prabyla apie ne pačius gražiausius politinius žaidimus, tuoj pat sulaukia tikrintojų. Be to, Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai kasmet purto kavines po kelis kartus ir itin uoliai ieško pažeidimų.

„Gaila, kad neįmanoma susėsti ir visko normaliai aptarti. Verslas įbaugintas. Mes jau nebijome tokių dalykų, tačiau vis tiek labai nemalonu. Juk verslas ir politikai turėtų kartu gerinti Palangos vardą, o ne pyktis. Viešosios tvarkos skyrius buvo įkurtas dar 2012 metais, pačioje pradžioje tuoj pat bausti visus ir už viską, kas jiems netiko. Dabar kiek ramiau, bet gėda, kad valdžia tokiom priemonės bando „draugauti“ su verslu“, – sako vyras.

Prisiskambinti nei merui, nei jo atstovei spaudai bei Botanijos parko direkcijai DELFI nepavyko.