„Pasiklydusių vaikų buvo apie 40 bendrai Palangos ir Šventosios paplūdimiuose“, – BNS sakė Palangos ir Šventosios gelbėjimo tarnybų vadovas Jonas Pirožnikas. Anot jo, šeštadienį ir sekmadienį nebuvo atvejų, kad tektų iš vandens traukti skęstančiuosius, tačiau netrūko darbo ant kranto. „Darbo turėjome sočiai, 12 žmonių patyrė įvairias traumas: pirštų, nagų traumos, įsipjovimai, medikų pagalba reikalinga – tris žmones atidavėme greitajai pagalbai dėl saulės smūgio, epilepsijos. Buvo neblaivių asmenų, kurie buvo tiesiog atiduoti policijos pareigūnams, kad neitų maudytis. Ir, aišku, turėjome problemą su vaikais be suaugusiųjų priežiūros“, – pasakojo J. Pirožnikas. Susiję straipsniai: Vieta, kuri privers pakeisti nuomonę apie Palangą ir pasijusti visiškai kitaip Garsusis Palangos fontanas krėtė nemalonius pokštus: rijo pinigus ir negrojo Jo teigimu, savaitgalį jūros bangavimas nebuvo itin stiprus, maudytis buvo leidžiama. Policijos ir ugniagesių gelbėtojų duomenimis, per karštą savaitgalį iš Lietuvos upių ir tvenkinių ištraukti mažiausiai šeši skenduoliai.











