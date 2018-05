„Mes stengiamės kurorto šventėje parodyti viską, kas yra gerbtina ir geriausia Palangoje, t. y. ir aktyvų laisvalaikio leidimą, ir įvairių žanrų kultūrinę programą vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Stengiamės parodyti Palangos talentus ir džiaugiamės, kad kurorto šventėje vyksta vienas didžiausių Lietuvos sporto festivalių „Sportas visiems“, taip pat modernaus folkloro festivalis, vaikų šokių čempionatas. Džiaugiamės individualiais kūrėjais, kurie atidaro mini galerijas, džiaugiamės verslo iniciatyvomis, kurie sugalvojo siekti naujo špagato rekordo“, – apie renginius Palangoje kalbėjo kurorto šventės organizatorius Nerijus Stasiulis. Šeštadienio vakarą planuojamas šventinis fejerverkas – jau 40 metų tęsiama kurorto tradicija. Besibaiminančius, kad centrinis Palangos paplūdimys nebus paruoštas vasaros sezonui, Palangos meras Šarūnas Vaitkus ramina. „Visi didieji darbai yra atlikti, 9 tūkst. kubinių metrų smėlio yra atvežti ir birželio 3 d. visas paplūdimys, kopagūbris bus sutvarkyti“, – žada Š. Vaitkus. Prasidedant vasaros sezonui pasaulio ultratriatlono čempionas Vidmantas Urbonas ragina prie vandens telkinių elgtis apdairiai. „Su vandeniu reikia elgtis atsargiai. Į vandenį ypač nereikėtų pulti asmenims, vartojusiems alkoholio. Jei atėjai grožėtis vandeniu ir su kompanija vartoji alkoholį, tai tikrai nelįskime į vandenį ir neplaukime jame, – sako V. Urbonas. – Eidami į vandenį žmonės labai įsitempia, tai yra pagrindinė skendimo priežastis. Reikia suvokti, kad žmogus yra sudarytas iš vandens, reikia atsipalaiduoti, pajusti, yra keletas pratimų, kuriais pasinaudojus žmonės tikrai suprastų, kad vandenyje yra saugu.“

