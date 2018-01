Pagal su Palangos savivaldybe pasirašytą 25 metų trukmės koncesijos sutartį „NRT Service“ į kurorto kempingo plėtrą įsipareigojo per trejus metus investuoti 1 mln. eurų. Iš viso planuojama pastatyti 14 poilsio namelių, koncesininkai taip pat turės pastatyti pavėsinę su židiniu, vaikų žaidimo bei keletą sporto aikštelių. Pabaigus kempingo plėtrą, jame vienu metu galės poilsiauti daugiau kaip 500 žmonių.

