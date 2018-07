Vidurdienį mūrinės Kurhauzo dalies salėje bendrovių „Lietuvos paminklai“ ir „Pamario restauratorius“ atstovai pasirašys sutartį dėl Kurhauzo medinės dalies pamatų restauravimo. „Nuo to prasidės medinės dalies atgimimas“, – BNS sakė Palangos mero patarėja Jurgita Vanagė. Pasak darbų rangovo bendrovės „Pamario restauratorius“ direktoriaus Aldo Kliuko, iki gruodžio ketinama restauruoti sudegusios medinės Kurhauzo dalies akmenų, plytų pamatus. „Nutarta palikti tuos pačius pamatus, mes juos konservuosime, restauruosime. (...) Po to ant tų sutvarkytų pamatų bus atstatoma buvusi Kurhauzo medinė dalis“, – BNS sakė A. Kliukas. Pamatų restauravimas kainuos iki 100 tūkst. eurų. Pernai liepą Palangos savivaldybė perėmė medinės Kurhauzo dalies išlikusius fragmentus iš valstybės. Prieš tai Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad Jackų šeimai priklausiusi medinė Kurhauzo dalis turi būti perimta valstybės, taip pat priteista beveik 30 tūkst. eurų žala dėl objekto nepriežiūros. Kurorto savivaldybei priklausanti mūrinė Kurhauzo dalis atstatyta 2013-aisiais. Čia vyksta įvairūs kultūros renginiai, koncertai. Palangos Kurhauzas – pirmasis Palangos kurorto poilsinis pastatas, XIX amžiaus aštuntame dešimtmetyje pradėtas statyti grafo Juozo Tiškevičiaus. Tuo metu Kurhauzas kartu su jį supančiu parku buvo tapęs besikuriančio kurorto centru. Pastate rengti koncertai, šokių vakarai. 2002 metais pastatą nuniokojo gaisras. Žiniasklaidoje skelbta, kad atstatytoje medinėje dalyje savivaldybė svarsto įrengti 300–400 vietų salę ir naudoti ją teatro veiklai.











