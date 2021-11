Pasak Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūnijos seniūno pavaduotojo Alvido Baciaus, ši problema ypač pasireiškia pavasarį.

„Užkanavėje kasmet susiduriama su problema, kai pakilus vandens lygiui jūroje, gali pradėti tvinti šioje miesto dalyje esantys sklypai“, – BNS sakė A. Bacius.

Savivaldybė ruošiasi per kitus metus už 383,3 tūkst. eurų pastatyti siurblinę su kompensaciniu rezervuaru, rekonstruoti valstybei priklausančius atvirus griovius-kanalus. Darbai bus atliekami 8,8 kilometro ruože, be to, Šventosios upės kairiajame krante bus įrengtas beveik 200 metrų ilgio pylimas.

Rezervuaras bus įrengtas ant sureguliuoto Ošupio upelio, jame kauptųsi perteklinis vanduo potvynių metu, o vėliau siurblių pagalba išpumpuojamas į upelį.

Užkanavės gyvenvietė yra prie pat Baltijos jūros, į vakarus nuo Kunigiškių, prieš Palangos oro uostą.