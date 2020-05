Palaimino 200 eurų išmokas pensininkams, bet užkulisiuose virė aistros: nenorėjo balsuoti nei „už“, nei „prieš“

Delfi primena, kad pateikimo stadijoje antradienį, nepaisant išsakytos kritikos, prieš balsavo tik viena Seimo narė.

Po svarstymo ketvirtadienį – prieš balsavo jau 9 parlamentarai, o priėmimo stadijoje – 8 parlamentarai.

Prieš balsavo A. Armonaitė, Algirdas Sysas, Gintaras Steponavičius, Viktorija Čmilytė – Nielsen, Virgilijus Alekna, Eugenijus Gentvilas, Mantas Adomėnas ir Arvydas Anušauskas.

Balsavime užsiregistravęs, tačiau balso taip ir neatidavęs liko vienintelis valdančiosios koalicijos atstovas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA–KŠS) atstovas Michal Mackevič.

Sysas ragino nedaryti senų klaidų

Opozicijos atstovas, socialdemokratas Algirdas Sysas Seimo nariams salėje sakė, kad apie šį „politinės korupcijos“ pavyzdį ateityje rašys vadovėliai.

„Žymiai naudingiau, jei šitos lėšos būtų nukreiptos į užimtumą, tiems, kurie praranda darbą. Apskritai tai situacija yra tokia, kad balsuoti „už“ blogai, balsuoti „prieš“ – irgi blogai. Akivaizdžiai, šią diskusiją stebi ne vienas vyresnio amžiaus žmogaus.

Kiekvienas norėtų gauti ir ne 200 eurų, o ir daugiau pinigėlių, žinant mūsų pensijų lygį. Bet gal pradėkime nuo to, kad trumpalaikę naudą turbūt visi mato. Viskas būtų gal ir neblogai, jei tai nebūtų priešrinkiminiai metai“, – sakė jis.

Visas šitas pasiūlymas įvardinamas politinės korupcijos pavyzdys, vadovėliuose, manau apie tai bus rašoma“, – sakė A. Sysas.

Jis teigė, kad šiuo pasiūlymu bus tik trumpalaikė nauda.

„Ar reikia žmogui, kuris turi darbines pajamas, dar gauti 200 eurų?“, – klausimą kėlė Seimo narys, kalbėdamas apie tai, kad būtina šią išmoką diferencijuoti pagal gaunamas pajamas.

A. Sysas priminė, kad pataikaujantys rinkėjams, ne visada rinkimus laimi.

„Aš manau, kad reikėtų mokytis iš istorijos ir nedaryti tų pačių klaidų, nedaryti ant to pačio grėblio“, – siūlė parlamentaras.

Gentvilas ragina neprarasti sveikos nuovokos

Opozicinės liberalų sąjūdžio atstovas Eugenijus Gentvilas stebėjosi, kodėl „vaikštant“ pinigams, biudžeto eilutės nėra peržiūrimos.

„Klausimas, kuris dažnai vertindamas kaip socialinio jautrumo indikatorinius, priimu šį pasiūlymą kaip tokį. Bet nepraraskime ir sveikos nuovokos, ir kritiško mąstymo. Žiūrėkite, ką mes darome, kai svarstėme valstybės biudžeto, kovojome dėl biudžeto eilučių, dabar milijonai ir milijardai juda, o biudžeto peržiūra nevyksta“, – stebėjosi politikas.

„Turime matyti, kad prarastų pajamų kompensavimas vėluoja, parama verslams katastrofiškai vėluoja. Matydami, kad tai ne tik priešrinkiminė manipuliacija, bet ir socialinio jautrumo, mes leisdami skolintis Vyriausybei, o ne išdalinimui iš sraigtasparnio visiems, kas nieko neprarado“, – sakė Seimo narys E. Gentvilas.

Razma tikisi rinkėjų susivokimo

Konservatorius Jurgis Razma Seimui teigė, kad tikrai netinkamai atrodo, kad 200 eurų išmokas gaus ir pensijinio amžiaus Seimo nariai, gaunantys algą ir dosnią pensiją.

„Kalbą norėčiau pradėti nuo apgailestavimo, nes šiuo klausimu buvo galimybė gana gražiai sutarti. Ir be gana didelių politinių mūšį priimti solidarų sprendimą. Daugelis galima sutarti, kad pensininkų pensijos yra santykinai per mažos, lyginant su atlyginimais. Ir turbūt sutinkame, kad geriausias pinigų įliejimo metodas – per žmones.

Žinoma, gal būtume padiskutavę, ar tikrai negalime užbrėžti brūkšnio, kad išmoka skiriama tik gaunant tam tikro dydžio pensiją. Bet tikrai nemoralu skirti išmoką Seimo nariui. Kaip kitos kategorijos žmonės priims tokius skyrimus?“ – klausimą kėlė parlamentaras.

J. Razma tai vadino kaip „aiškiai suprojektuotą valstiečių politinės kampanijos dalį“.

„Mes suprantame, kad reikia kažkiek laiko „Sodrai“ perskaičiuoti išmokamas sumas, bet vis dėl to, galima prisiminti, kai reikėjo paskaičiuoti neseniai gana greitai priimtas užimtumo išmokas, buvo griežtas premjero nurodymus paskaičiuoti per 10 dienų. Ir tai buvo apdaryta, kodėl to premjero žodžio tvirto nėra šiandien?“ – stebėjosi parlamentaras.

„Pasiklausiu balsuodamas rinkėjų išmintimi, ir supras, kas čia yra daroma“, – sakė jis.

Tomilinas: „pensininkai nenukentėjo nuo krizės?“

Valstietis Tomas Tomilinas sakė nesuprantantis argumentų apie tai, kad nuo koronaviruso krizės nenukentėjo pensininkai.

„Jūs norite pasakyti, kad vyresnio amžiaus žmonės niekaip nenukentėjo nuo krizės? Beveik 3 mėnesius uždaryti namuose pensininkai neturėjo nuostolių? Neturėjo planų uždirbti, nuvažiuoti, padėti savo artimiesiems?

Man labai keista girdėti argumentus, aišku emocinius, kad tie žmonės niekaip nenukentėjo nuo krizės. Jau nekalbu apie produktų kainas ir kitokias apribojimų kainas“, – emocingai Seimo salėje kalbėjo valdančiųjų atstovas.

Išmokas gaus ir pusė parlamentarų

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovė Audronė Jankuvienė, ragindama Seimo narius palaikyti šį pasiūlymą, stebėjosi, kodėl pagrindinių diskusijų objektu tapo vos 4 procentai visų socialiniam paketui skirtų lėšų.

„Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną esminę detalę – pagrindinė diskusijų korta tapo 4 procentai visų lėšų, kurios skiriamos Vyriausybės programoje. Tai nėra jokia rinkiminė dovanėlė pensininkams, jie dėl to tikrai nebalsuos“, – kalbėjo valstietė.

Liberalas Juozas Liesys ragino visus Seimo narius, kurie priklauso pensijiniam amžiui, nuo balsavimo susilaikyti ir nusišalinti. Beveik pusė parlamento narių taip pat gaus vienkartines išmokas.

Konservatorius Mykolas Majauskas po svarstymo teigė, kad nesupranta, kokiu tikslu išmoka mokama.

„Kokią problemą sprendžiame? Socialinės atskirties, ekonomikos skatinimo, ar bandome padėti labiausiai nukentėjusiems, ar valdančiosios daugumos išlikimo klausimas?“ – sakė M. Majauskas.

Gautų 910 tūkst.

Kaip rašoma projektų aiškinamajame rašte, kai kurie asmenys dėl Lietuvoje paskelbto karantino prarado dalį pajamų arba iš viso jų neteko.

Dėl to siūloma senyvo amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, našliams, našlaičiams skirti vienkartinę 200 eurų dydžio išmoką, kuri būtų išmokama rugpjūtį.

Jų išmokėjimas 910 tūkst. asmenų valstybės biudžetui kainuos 182 mln. eurų.