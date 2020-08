Akcijos organizatorius laidų vedėjas, visuomenininkas Andrius Tapinas sako, kad grandinei nuo Katedros sostinėje iki sienos su Baltarusija gali prireikti kelių dešimtų tūkstančių žmonių.

„Skaičiuojame, kad preliminariai prireiks 25-30 tūkst. žmonių“, – BNS penktadienį sakė A. Tapinas.

Jo teigimu, nors dar nėra paskelbta registracija, tačiau kai kurios savivaldybės jau organizuojasi transportą.

„Jeigu netikėtume, tai nedarytume. Matėme teigiamą pirmą impulsą – pirmas reakcijas. Jau yra savivaldybių, kurios organizuojasi transportą – autobusus, taip pat kviesime įvairias organizacijas“, – pasakojo visuomenininkas.

Anot A. Tapino, su Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėmis dėl leidimų ketinama kalbėti pirmadienį, tačiau tikimasi, kad tai dėl jų problemų nebus.

„Vilniaus miestas jau užtikrino, kad jokių problemų nebus. Manau, kad nebus jokių problemų ir su Vilniaus rajono savivaldybe. Aiškus renginys, formatas, renginys trumpas – nebus didelių kliūčių, manau, kad gražiai suvaldysime srautus“, – teigė A. Tapinas.

Jis pridūrė žinantis, kad baltarusiai irgi ketina rengti panašią akciją ir norėtų simboliškai susijungti. Anot A. Tapino, taip pat ketina prisijungti kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Parama – baltarusių organizacijai „BY_Help“

Kelios dešimtys visuomenininkų taip pat inicijavo ir piniginės paramos rinkimą – akcija „Freedom first. Go, Belarus!” skelbia per pusdienį nuo jos pradžios surinkusi daugiau nei 5,5 tūkst. eurų.

Akcijos iniciatorė Agnė Zalanskaitė sako, kad parama bus skirta su represijomis kovojančiai baltarusių organizacijai „BY_Help“.

„Organizacija veikia Baltarusijoje nuo 2017 metų. Jie remia šeimas, moka baudas už asmenis, kurie yra suimti. O dabar jie renka aukas medikamentams, transportui, ryšio paslaugoms“, – BNS sakė A. Zalanskaitė.

Tarp šios akcijos iniciatorių – lenktynininkas Bendiktas Vanagas, politologas Vytis Jurkonis, kunigai Algirdas Toliatas, Ričardas Doveika, Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, taip pat sąraše – aktoriai, filosofai, žurnalistai, teatro, muziejaus vadovai ir kiti.