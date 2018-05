„Visuomeninis judėjimas – aš neatmesčiau tokių galimybių, prieš pusę metų jau esu pasakęs, kad manau, jog šiandien turi atsirasti institucija arba pilietiška visuomeninė organizacija, jungianti dar galvojančius žmones, visus žmones, tautos išlikimo labui“, – 15min patvirtino turįs minčių apie visuomeninio judėjimo kūrimą R.Paksas. Portalo teigimu, naujasis judėjimas turėtų vadintis „Šaukiu aš tautą“, su aliuzija į Vytauto Kernagio dainą pagal poeto Bernardo Brazdžionio eiles. Šis pavadinimas rezervuotas balandžio pabaigoje. Apkaltos būdu iš prezidento posto pašalintas R. Paksas sako, kad judėjime bus laukiami visi žmonės, visų politinių partijų nariai, pritariantys idėjai „tauta – Lietuva – valstybė – nacionalinė valstybė“. Apie tai, jog prisijungtų prie naujo judėjimo, patvirtina ir „tvarkietis“ Petras Gražulis.

