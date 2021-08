Paklausė kauniečių, ką galvoja apie neteisėtus migrantus: pažėrė labai netikėtų patarimų

Piktinasi valstybės požiūriu – sienos su Baltarusija iki šiol nebuvo ?

Ką daryti su tais, kurie vardan geresnio gyvenimo per Lietuvą veržiasi į Vakarų Europą? Kalbinti kauniečiai išsakė skirtingas pozicijas. Vieni nusiteikę kategoriškai, sako, jog atvykėlius būtina stabdyti šūviais, kiti svarsto, kad šiuos žmones reikia suprasti ir jiems padėti.

Didėjantis migrantų skaičius kelia nerimą, abejojama, ar šalies teisėsaugos institucijos yra pajėgos nustatyti rizikas, identifikuoti ekstremistinėms grupuotėms priklausančius žmones. Todėl svarstoma, kad Lietuvoje galima sulaukti ne tik čia „įstrigusių“ migrantų sukeliamų riaušių, bet ir teroro išpuolių.

„Dabar kasdien tik kalbama apie migrantus. Bet man įdomiausia tai, kodėl iki šiol nėra pastatytos normalios „tikros“ sienos su Baltarusija? Jeigu migrantai gali tiesiog eiti mišku ir ateiti į Lietuvą, tai kokie kiekiai kontrabandos taip patenka?

Juk tai ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos siena su kita valstybe, per tiek laiko nebuvo kreipiama dėmesio jos apsaugai. Tai kas galėtų paneigti, kad tokia situacija buvo kažkam labai naudinga? Nėra normalios sienos, bet kas gali keliauti ten ir atgal, kontrabandą nešioti, juk pasieniečio kas keli metrai nepastatysi“, – sakė vyresnio amžiaus kaunietis.

Bijo ekstremizmo bangos

„Mes kalbame apie migrantus, bet iš esmės nieko apie juos nežinome. Atvyksta žmonės be dokumentų, tad prisistatyti gali praktiškai bet kuo. Anksčiau teko bendrauti su pabėgėliais iš Somalio, visi jie sakė dirbę arba policininkais, arba mokytojais, bėgantys nuo susidorojimo. Panašu, kad tai buvo tik pasakos, gražiai sukurtos istorijos pabėgėlio statusui gauti“, – kalbėjo studentiško amžiaus vaikinas.

Anot pašnekovo, jam nerimą kelia, ar Lietuvos teisėsaugos institucijos yra pajėgios identifikuoti galimas grėsmes, nustatyti galimas prieglobsčio prašytojų sąsajas su ekstremistinėmis organizacijomis.

„Atvyksta žmonės ir Irako, nors iš tiesų jie gali būti ir iš Sirijos. Kaip nustatyti, ar tarp jų nėra kad ir buvusiai „Islamo valstybei“ priklausančių ar prijaučiančių žmonių? Tam reikia ne tik jų kalbą mokėti, bet ir sugebėti patikrinti praeitį, turėti gerus kontaktus su užsienio tarnybomis. Tikrai nesinorėtų, kad čia, pas mus susiburti ant viso pasaulio pikti islamistai ir pradėtų savo džihadą peiliais puldami praeivius“, – baiminosi pašnekovas.

Jis minėjo, kad tam tikros vilties suteikia žinia, kad Izraelis į Lietuvą siunčia savo pareigūnus, padėsiančius apklausti pabėgėlius.

„Apie islamo pasaulį mes labai mažai žinome. O ten yra tam tikra specifika: santykiai tarp sunitų ir šiitų, radikalios ideologijos, pavyzdžiui vahabizmas. Kažin ar mūsų policija apie tai ką nors plačiau žino. Todėl turime prašyti užsienio partnerių pagalbos“, – sakė jaunuolis.

Nuo agresijos apsaugotų tik geras elgesys su pabėgėliais

„Man skaudu žiūrėti į tuos žmones, moteris su mažais vaikais, su kūdikiais ant rankų. Mes turime suprasti, kad jie kelionei per Lietuvą gal ir viso gyvenimo santaupas paaukoja. Be to, kokia turi būti baisi situacija jų tėvynėje, kad pasiėmus mažylius ryžtis tokiai pavojingai kelionei“, – kalbėjo pusamžė kaunietė.

Moteris sakė, kad atvykėliams būtina pademonstruoti savo svetingumą, pagal galimybes aprūpinti kokybišku maistu ir patogia nakvyne. Jos vertinimu, tik tai padėtų šiems žmonėms išlaikyti orumą ir pavyktų išvengti agresijos.

„Alkanas ir nusivylęs žmogus yra piktas. Įsivaizduokite save jų vietoje – uždarytą kažkokiame pastate, atėmus telefoną, be galimybės pakalbėti su savo artimaisiais, dar maitinamą kažkokiu keistu maistu. Ir nereikia per daug stebėtis, kad jie tokiomis gyvenimo sąlygomis yra nepatenkinti. Juk žmonės net neketina Lietuvoje likti, jie sumokėjo už kelionę į Vokietiją, kažkas pinigus paėmė ir apgavo.

Tai nelaimingi žmonės, turintys bėgti iš savo tėvynės, o kažkas ta jų nelaime dar ir pasinaudoja. Kaip mums, lietuviams kiti padėdavo, taip ir mes dabar turime jiems padėti“, – sakė kaunietė.

Siūlo su būsimais pabėgėliais bendrauti socialiniuose tinkluose

„Šia migrantų krize bando pasinaudoti ne tik ją sukėlęs A. Lukašenka, bet ir vietos veikėjai. Yra tokių, kuriems tiesiog nagai niežti pasistumdyti su policija, o dar kiti tokiais naudojasi. Taip atsiranda kvietimai važiuoti į Dieveniškes, kažką nuo kažko ginti.

Turėjome panašią situaciją Garliavoje, tada visi nuo kažko „gynė“ mergaitę. Tiek chaoso buvo sukelta, tiek žmonių supriešinta ir supjudyta. O dabar kažką panašaus vėl norima pakartoti, kai kas ieško būdų kaip patekti į valdžią“, – kalbėjo pusamžis vyras.

Paklausus, kokiais būdais galima būtų sureguliuoti migrantų krizę ar bent pristabdyti jų srautus, pašnekovas minėjo diplomatinius kanalus ir aiškų komunikavimą su potencialiais atvykėliais, kurie dar tik svarsto galimybę per Lietuvą pasiekti Vokietiją ar Prancūziją.

„Reikia išmanyti tų šalių, iš kurių atvyksta pabėgėliai kultūrą ir politiką. Nes paskui gaunasi absurdas – Gabrielius Landsbergis nuskrenda į Iraką, bando ten kažką pagąsdinti, vietoje to jie padidina lėktuvų reisų skaičių į Minską. Tai man primena ne diplomatiją, bet kažkokią saviveiklą. Kas draudė paprašyti kad ir amerikiečių ar turkų pagalbos arba tarpininkavimo?

Mūsų valdžia galėtų bandyti ir tiesiogiai bendrauti su tais, kurie dar tik nori čia nelegaliai atvykti. Jiems per socialinius tinklus paaiškinti, kad nėra čia viskas taip paprasta ir lengva. Bet čia jau reikia jų kalbą mokėti, bendrauti ne angliškai, bet arabiškai ar kurdų kalba“, – minėjo pašnekovas.

Sienos pažeidėjus sustabdytų nebent šūviai ?

„Pas mus dabar per daug tolerancijos tiems atvykėliams, o jie tuo ir naudojasi. Kitos šalys labai greitai šitą problemą išsprendė, pastatė normalias sienas, o ne kažkokią raizgytų vielų užtvarą, kurią galima su replėmis įveikti“, – sakė jaunas kaunietis.

Jis įsitikinęs, kad tik radikaliais veiksmais galima sustabdyti iš Baltarusijos plūstantį pabėgėlių srautą.

„Šaudyti automatais jiems virš galvų arba po kojomis, kad bėgtų atgal, iš kur atėjo. Ir mažiausiai reikia kreipti dėmesio į Europos Sąjungą. Nes tai nusikaltėliai, jie nelegaliai kerta sieną. Su jais turi būti elgiamasi kaip su nusikaltėliais“, – kategorišką problemos sprendimo būdą siūlė pašnekovas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nemažinant atvykėlių srautų su labai rimtomis problemomis Lietuva susidurs jau labai greitai.

„Keli ar keliolika tūkstančių migrantų vienoje vietoje, palapinių miestelyje. Įsivaizduojate, kokia tai bus problema. O kas, jeigu jie pradės ne tik tuščius butelius į policiją mėtyti, o susiorganizuos rimtesnių ginklų? Nes tai žmonės, kurie matė karą, gal ir patys jame dalyvavo. Tokius reikia kuo skubiau siųsti atgal, gal net ir kariniais lėktuvais deportuoti“, – sakė vaikinas.