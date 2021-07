Pajūryje – vis daugiau susirgimų koronavirusu: Klaipėda prisipažįsta braškanti per siūles, prašo konkrečios vakcinos

Palangos m., Klaipėdos m., Kretingos r. ir Šilutės r. savivaldybės išsiveržė dėl suprastėjusios koronaviruso statistikos.

Palangos m. šiuo metu 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 201 atvejis, teigiamų tyrimų dalis – 5,2 procento. Ji pateko į į prasčiausią raudoną COVID-19 zoną – C3. Klaipėdos mieste – 184 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, teigiamų tyrimų dalis – 3,7 procento. Šilutės rajone – 140 atvejų 100 tūkst. gyventojų ir teigiamų tyrimų dalis – 5,6 procento. Kretingos rajone – 155 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, teigiamų tyrimų dalis – 4,4 procento.

Trūksta vienos vakcinos

Klaipėdos mero Vytauto Grubliauskio teigimu, pajūris tampa padidintos rizikos zona, kur suvažiuoja visa Lietuva savaitgaliais ir natūralu, kad atvažiuoja palikdami nepageidautinų dalykų.

„Tai yra tokia realybė, kurią, matyt, reikėtų vertinti kaip labai rimtą aplinkybę. Turbūt mes nei vasaros atvėsinsime, nei lietingesne padarysime, nei užtvarų pristatysime prie savivaldybių. Turbūt to nebus, tačiau yra savivaldybėje kitų priemonių, kurios, manau, palaipsniui padės tą situaciją suvaldyti tokiomis, kaip čia pasakius, reguliuojančiomis ir drausminančiomis priemonėmis.“

Jis nurodė reikalavimą, kad dirbantys tam tikrose sferose ir tam tikrose srityse turėtų arba galimybių pasus, arba įrodymą, kad yra vakcinuoti.

„Mano nuomone, tai yra rimtas žingsnis statant užkardą viruso plitimui. Taip pat bus, kiek įmanoma, daugiau žmonių testuojama. Tačiau iš karto noriu pasakyti, kad kyla problemos įgyvendinimo kontekste. Dažniausiai iš Vilniaus ne visada matosi, <...>, dabar, kai žmonės pradėjo masiškai plūsti į testavimo punktus, viskas vėl pradeda braškėti per siūles kaip buvo prieš pusantrų arba dvejus metus.“

Grubliauskas sakė, kad pirmadienį dėl susiklosčiusios situacijos turi susitikimą su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento vadovu Raimundu Grigaliūnu.

„Aš tikrai ruošiuosi apie tai kalbėti pakankamai aiškiai ir konkrečiai. Negali viena Klaipėda uždengti šitos problemos visame regione. Visų savivaldybių mobilieji punktai turi dirbti maksimaliomis apsukomis, o ne tokiu pusiau laisvu režimu, kaip dirba dabar“, – teigė meras.

Taip pat aiškino, kad taip pat reikia stengtis priartinti skiepą prie kiekvieno žmogaus.

„Tiek daugiabučių namuose, tiek šventėse, tiek ir konkrečiose įmonėse, bendrovėse ar organizacijose. Natūralu, kad tai bus tęsiama. Tačiau yra kitas dalykas, ką reikėtų ministerijai pakankamai aiškiai užduoti klausimą – jeigu buvo laikas, kad buvo daug žmonių, bet trūko vakcinų, tai dabar yra priešingai. <...>.

„Johnson“ vakcinos poreikis dabar yra gerokai didesnis negu, kad yra juo aprūpinama. Šitoje vietoje tegul valstybė arba ministerija nešauna sau į koją, mat tarsi sudarydama sąlygas žmonėms eiti skiepytis, neaprūpina populiariausia „Johnson“ vakcina. Gal reikėtų su kažkuo sukeisti, ar pan.“

Mero nuomone, reikia operatyviai reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir visų pirma, sužadinus žmogaus norą skiepytis, jo nenuvilti.

„Ministerija turi tiesiog nerdamasi iš kailio ieškoti sprendimų, kad būtų tiek tų vakcinų, kiek dabar yra norinčių. Čia yra dalykai, kurie priklauso ne visiškai nuo mūsų, nors, žinoma, kalbėsimės ir su įmonių vadovais, kurių darbuotojai dar nėra visi pasiskiepiję. Turime labai daug atvejų, kai įmonėje nori skiepytis 5-6 žmonės ir ten siųsti brigadą vien dėl tokio skaičiaus žmonių, tiesiog gaila resursų. Jau dabar dirbama su perkrovomis.

© Mindaugas Milinis

Mes jau sakome, kad atvažiuokite, „žalią šviesą“ uždegame, koridorius bus paruoštas, eikite vos ne tą pačią minutę į kabiną nesiregistravę. Bet žinote, visada patogiau, kad kažkas atvežtų į darbo vietą neatitraukiant nuo darbinės veiklos.“

Nereikėtų kelti didelių bangų

Kretingos r. meras Antanas Kalnius sakė, kad kol kas lokalių ribojimų tikrai nesvarsto.

„Manau, visi suprantame, kad tai yra pajūrio zona ir čia suvažiuoja iš visos Lietuvos atostogauti. Tai yra pasekmė to, kad mes ir tiek Palanga, tiek Klaipėda, tiek Šilutė, visi esame pakliuvę į tą raudonąją zoną.

Tikrai nereikėtų, kaip sakoma, kelti labai didelių bangų galvojant, kad tai yra kažkas išskirtinio. Aš manau, kad dabar yra labai didelė gyventojų koncentracija šioje zonoje ir tai iššaukia tokią ligų problemų.“

Pasak mero, galimybių pasas yra geras dalykas ir gera priemonė, bet klausė, ar tik ji visada yra naudojama.

„Aš tikrai už tai, kad ji būtų ir, manau, tai padeda kontroliuoti tuos srautus ir užsikrėtimų galimybę. Ar visur jo irgi reikia? Kartais irgi kyla klausimų, pavyzdžiui, kai turguje yra didelis žmonių srautas, ar ten reikia galimybių paso, ar nereikia?

Prekybos centruose – reikia ar nereikia? Kaip ir jo nereikalaujama, bet ten juk irgi didelė žmonių koncentracija susidaro. Tiesiog yra daug klausimų, į kuriuos mes patys kartais irgi neturime atsakymų.“

© Gytis Vidžiūnas

A. Kalnius taip pat pridūrė, kad ėmėsi visų įmanomų priemonių dėl skiepijimo, kvietė ir važiavo į pareiškusias norą skiepytis įmones.

„Visas galimybes esame išbandę, tačiau turėtume pradėti kalbėti apie pačių žmonių sąmoningumą. Būtent to dabar mes pasigendame ir čia manyčiau, jau yra mums iššūkis. Tiesa, pasiskiepijusių po truputį daugėja. Suprantu, kad neturime tokių skaičių neturime, kokių norima, bet dabar yra vasara, gražus oras, atostogų metas ir dalis gyventojų galbūt atidėjo kitai dienai.

Tas sprendimas, kad tam tikroms grupėms reikėtų papildomo testavimo, manau, tikrai suveikė ir ketvirtadienį, penktadienį mes tikrai turėjome gyvą eilę savo vakcinacijos centre“, – teigė Kretingos r. meras.

Jis taip pat pasiūlė šiek tiek palaukti ir sakė, kad situacija turėtų pasitaisyti.