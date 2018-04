31-erių barmenė prisimena patyrusi šoką, kai sulaukė žinios apie būsimą išsikraustymą. Tačiau dabar ji jau kelis mėnesius gyvena didesniame bute dviaukščiame name netoli Pajūrio – naują būstą jai parūpino savivaldybė. „Šiaip viskas iš tikrųjų geriau, ten nebuvo nei dušų, nei vandens karšto, patogumų. Čia jau jie yra“, – teigia A. Jakaitė. Jos pavyzdys – vienas iš daugelio, kaip beveik 800 gyventojų turinčio Vakarų Lietuvos miestelio gyvenimą pakeis čia įsikursiantis Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas, kuriame tarnaus pusė tūkstančio karių. A. Jakaitė mano, kad tai ne tik galimybė atversti naują gyvenimo lapą jai pačiai, bet ir visam Pajūriui, tačiau kitus prie kariuomenės nepratusius miestelio gyventojus žinia apie besikuriantį batalioną ir džiugina, ir baugina. Savo ruožtu kai kuriems vietos verslininkams karių atsikraustymas reiškia naujas galimybes, nors daugelis jų į tai kol kas žiūri atsargiai. Žada netriukšmauti Kol kas apie Pajūryje besikuriantį batalioną neskelbia joks didesnis skiriamasis ženklas, išskyrus mažą baltą lentelę prie įsukimo į buvusios žemės ūkio mokyklos teritoriją. Lietuvos kariuomenei šiemet buvo perduoti beveik dvylika hektarų žemės ir jame esantys apleisti statiniai: buvęs mokyklos pastatas, dirbtuvės, valgykla, garažas, futbolo stadionas, krepšinio aikštelė ir bendrabučiai, iš kurių į Šilalę ir apylinkes buvo iškelti jų gyventojai. Jau gegužę aplink karinę teritoriją turėtų pradėti kilti tvora, o iki šių metų pabaigos joje įrengus konteinerius į Pajūrį turėtų persikelti beveik 200 karių. Ilgainiui bataliono skaičius turėtų išaugti iki 500-ų žmonių, daugiausia – šauktinių. Kariuomenei perduotus pastatus planuojama nugriauti ir pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį statyti naują infrastruktūrą. Ginkluotųjų pajėgų atstovai jau kelis kartus važiavo prisistatyti Pajūrio gyventojams, kur sulaukė daug klausimų dėl galimo triukšmo. Bataliono vadas žada, kad Pajūryje šaudoma nebus, nes tam yra skirti poligonai. „Aišku, žmonės matys mus važinėjančius po vietovę, bet čia bus tik nuolatinė bataliono dislokacijos vieta, o visi šaudymai, visi naudojimai pirotechnikos, amunicijos bus vykdomi poligonuose ir tam skirtose vietose“, – sako majoras Vadimas Jeriominas. Pajūrio gyventojai tikisi, kad atvykus kariams gyvenimas jaunų žmonių migracijos išretintame miestelyje pagyvės, o dalis jų ruošiasi pasiūlyti išnuomoti karių šeimoms būstą. „Bus įdomu dalyvauti, būti, matyti kariuomenę, nes vis dėlto vyrai su uniformomis yra tikri vyrai“, – sako 64-ių buvusi istorijos mokytoja Marija Arnašienė. „Liko mažai jaunimo, Pajūris sensta, todėl labai smagu. Aišku tikiuosi, kad ir gimstamumas padidės, nes panelių gimnazijoje dar yra“, – juokiasi ji. 18-metis Rokas Pocius nerimavo, kad karo atveju Pajūris galėtų tapti vienu pirmųjų taikinių, tačiau svarstė, kad atvykstantys kariai apskritai atneš naudą nedideliam miesteliui. Situaciją stebi ir verslininkai Naujienas apie bataliono įsikūrimą atidžiai seka vietos verslas, tačiau kol kas didesniems pokyčiams nesiruošia. Visgi į Pajūrį atvykstantys kariai griauna vietos verslininko Gintaro Radzevičiaus ateities planus, nes jo nuomotas patalpas perperka kariuomenė. Penkiolika metų smulkiai statybinių konstrukcijų gamybai vadovavęs vyras sako, kad tai praktiškai reiškia jo verslo pabaigą. „Dabar aš turiu kraustytis, mesti darbus, atleisti žmones, mokėti išeitines, nuomotis kažką naujo. Reikės žiūrėti, ar apskritai čia kažką beverta“, – teigia G. Radzevičius. Nedidelę kavinę su vyru valdanti Laima Valaitienė kol kas naujas galimybes vertina atsargiai, nes informacijos apie karių poilsį ir laisvalaikį kol kas matyti nedaug. Savo ruožtu vietinės parduotuvės ir restorano direktorė Vida Raudonienė tikisi, kad atvykstantys kariai padės atgaivinti sunkiai išgyvenantį verslą. „Tokio dydžio mieste mums svarbus kiekvienas žmogus. Kas ateis ledų nusipirkti, kas kokalolos, kas bandelę kokią“, – kalba ji. Tuo metu bataliono vadovybė teigia, kad vietos gyventojai turės galimybę kariniame dalinyje užimti dalį darbo vietų. Be to, kariai žada nepraleisti Pajūryje vyksiančių sporto varžybų ir švenčių. „Net neabejoju, kad būsime artimi“, – sako bataliono vadas V. Jeriominas.

