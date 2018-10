„Negaliu patvirtinti jo planų, tik žinau, kad jis kreipėsi į Pagėgių skyrių dėl narystės. Tad jūsų prielaidos galimai teisingos“, – penktadienį BNS sakė liberalų vadovas Eugenijus Gentvilas, paklaustas, ar V. Komskis sieks dalyvauti tiesioginiuose merų rinkimuose kaip liberalų kandidatas. „Apie ketinimus, kad jis nori dalyvauti mero rinkimuose, mes esame kalbėję – Seimo narys Ričardas Juška su juo buvo atėjęs pas mane. Tą aš žinau“, – pridūrė E. Gentvilas. Anot jo, V. Komskiui įstoti į partiją neužteks Pagėgių skyriaus pritarimo – partijos įstatai numato, kad į politines pareigas išrinktas asmuo į Liberalų sąjūdį gali įstoti tik pritarus partijos valdybai. Susiję straipsniai: Liberalų krizė apima visą Lietuvą: Pagėgiuose spaudžiama ranka Komskiui, Klaipėdoje bręsta skilimas Komskis antrąkart siūlo iš pareigų atleisti administracijos direktorę „Automatiškai mes visi jį siejame su Komskių šeima. Bet aš esu pasakęs, kad turbūt negalime taip žiūrėti. Aš su seseria Virginija Baltraitiene irgi skirtingose partijose buvome, man kažkaip pikta, kad mane bandydavo vos ne Uspaskicho draugu padaryti. Jis turės dalyvauti partijos valdybos posėdyje ir atsakyti į visus klausimus“, – tikino E. Gentvilas. Anot jo, valdybos posėdis numatytas lapkričio 7-ąją. E. Gentvilas pabrėžia, kad valdybą sudaro 26 nariai, tad gali būti įvairių nuomonių. „Bet automatiškai pasakyti, kad ne, negalima, nes jo pavardė Komskis – nesutinku taip vertinti“, – pridūrė jis. Pats V. Komskis apie savo planus žada pranešti lapkričio viduryje ir kol kas jų nekomentuoja. „Kai ateis laikas, aš tikrai viešai paskelbsiu. Ne kartą sakiau – ateis rinkimai ir pateiksiu tą informaciją. Kodėl čia tokia skuba dabar? Gaisras Pagėgiuose, ar kas čia darosi?“ – BNS kalbėjo V. Komskis. „Ot va nieko nesakysiu. Tikrai dar suspėsiu (...). Aš tikrai kažkur būsiu“, – tvirtino jis. V. Komskis iš Tvarkos ir teisingumo partijos pasitraukė prieš dvejus metus, jis savivaldybės taryboje nepriklauso nė vienai frakcijai. Liberalų sąjūdis Pagėgių savivaldybės taryboje šiuo metu turi vieną atstovą. Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kitų metų kovo 3-iąją.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.