BNS žiniomis, K. Lukošius prašė įvertinti informaciją dėl galimos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko Mariaus Garbenio draugystės su vidaus reikalų ministru E. Misiūnu. Vidaus reikalų ministerijoje šiuo metu yra atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl vienos sutarties pratęsimo, kurį pasirašė K. Lukošius. PAGD direktorius į STT raštu kreipėsi dar lapkričio 30 dieną. Tarnyba jam atsakė gruodžio 12 dieną. „Pateiktoje informacijoje nebuvus konkrečių duomenų, kurie galėtų būti vertinami kaip korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymiai, nebuvo pagrindo priimti sprendimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka“, – BNS sakė STT atstovė Renata Endružytė. Pats K. Lukošius iš pradžių neigė, jog dėl ministro kreipėsi į teisėsaugą. Vėliau ugniagesių gelbėtojų vadas kreipimosi į teisėsaugą faktą patvirtino, tačiau nurodė, kad į STT kreipėsi ne jis. Kas konkrečiai kreipėsi į teisėsaugą, K. Lukošius neatsakė. „Su mano žinia buvo (kreiptasi – BNS). Ta prasme, atitinkamos institucijos atliko savo darbą. Aš daugiau komentarų neturiu. Tai yra administraciniai paprasti dalykai“, – kalbėjo PAGD vadovas. Vidaus reikalų ministras BNS sakė kreipimąsi į STT vertinantis kaip „visišką desperaciją“. „Aš žinau, koks aš esu žmogus ir aš žinau, ką jis tuo raštu galėtų gauti iš STT, nes niekada nieko neteisėto nesu padaręs (...) Džiaugiuosi, kad tai didina mano kaip ministro skaidrumą. Aš suprantu, kad negali būti jokių neskaidrių reikalų ar susitarimų “, – teigė E. Misiūnas. Jis tikina, kad su Klaipėdos ugniagesių vadu jokių artimų ryšių nepalaiko. „Aš jį pažįstu kaip studentą, aktyvų ir išmintingą žmogų, mes šeimomis nebendraujame, vakarėliuose nedalyvaujame ir dovanėlėmis nesikeičiame“, – kalbėjo ministras. Tą patį tvirtino ir Klaipėdos ugniagesių vadas M. Garbenis. „Pakankamai keista, jeigu tiesioginis vadovas pirmiausia kreipėsi ne į pavaldinį, kad išsiaiškintų situaciją, o rašo į STT kažką“, – BNS sakė pareigūnas. Pasak jo, K. Lukošiaus elgesys ir leksika kartais keldavo susirūpinimą. „Jeigu taip konkrečiai, tas bendravimas pasireiškia tam tikrų žargonų vartojimu. Manau, kad jie nėra vartojami vadovų rate ar su pavaldiniais. Jis galėtų su draugais vartoti tam tikrus epitetus ir išsireiškimus kaip: atlyginimas yra palūčkė, pagal jį“, – tvirtino M. Garbenis. Šiuo metu vidaus reikalų ministerijoje atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl įtarimą sukėlusių viešųjų pirkimų, kuriais PAGD vadovas K. Lukošius šiemet pratęsė panaudotų gaisrinių kopėčių nuomą už naujų kainą. 2008 metų gegužę PAGD penkeriems metams sudarė sutartį dėl penkių gaisrinių automobilinių kombinuoto judesio kopėčių „Iveco Magirus“. Sandorio suma siekė beveik 6,9 mln. litų (beveik 2 mln. eurų). Sutartyje buvo numatyta galimybę sandorį pratęsti dar penkeriems metams tokiomis pačiomis sąlygomis. Pasibaigus penkerių metų terminui, 2013-aisiais, sutartis su „Iksados“ gamybiniu ir techniniu centru buvo pratęsta. Ji baigė galioti šiemet. PAGD šių metų liepą su „Iksados“ gamybiniu ir techniniu centru susitarė dėl tų pačių 5 gaisrinių kopėčių nuomos dar penkeriems metams už tokią pačią sumą. Viešųjų pirkimų tarnyba teigia, kad dar kartą ši sutartis pratęsta negalėjo būti. Ministro E. Misiūno teigimu, tarnybinis patikrinimas turėtų būti baigtas artimiausiu metu. Tai yra antras toks patikrinimas dėl PAGD vadovo veiksmų. Vidaus reikalų ministras siekė K. Lukošiui skirti papeikimą už nedeklaruotą individualią veiklą, tačiau Vyriausybė nuobaudą skirti atsisakė. PAGD vadovu K. Lukošius paskirtas praėjusiais metais.

