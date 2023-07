Padidino įkainius: už asmens dokumentų išdavimą ar keitimą teks sumokėti daugiau

Anot ministerijos, didėja įkainiai už paso, asmens tapatybės kortelės, užsieniečiams išduodamų leidimų gyventi ir kitų dokumentų išdavimo ar keitimo, taip pat prašymų dėl Lietuvos pilietybės nagrinėjimo paslaugas.

Rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą įprasta tvarka (per mėnesį) pakelta nuo 8,6 iki 10 eurų.

Šio dokumento gamybos per 5 darbo dienas – paslaugos įkainis padidintas nuo 19,6 euro iki 60 eurų, per 1 darbo dieną – nuo 31,6 euro iki 100 eurų.

Paso išdavimo ar keitimo per mėnesį rinkliava brangsta nuo 43 iki 50 eurų. 100 eurų kainuos dokumento gamyba per 5 darbo dienas, 200 eurų – per 1 darbo dieną (iki šiol įkainis atitinkamai siekė 57 ir 190 eurų).

Ministerijos teigimu, ankstesnė rinkliava nepadengdavo šių asmens dokumentų gamybos išlaidų. Naujas rinkliavos dydis paskaičiuotas įvertinus faktiškai padidėjusias išlaidas Migracijos departamento ir Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojų atlyginimams ir dokumentų blankių įkainiams.

Susiję straipsniai Nausėda apie iniciatyvą atimti pilietybę iš Drobiazko: laukiu vidaus reikalų ministrės teikimo

„Vien asmens tapatybės kortelės blanko kaina šiuo metu siekia 24,20 Eur, todėl akivaizdu, kad ši rinkliava nepadengia paslaugos teikimo išlaidų“, – teigiama VRM pranešime.

Ministerija kartu pažymi, jog kai kurie rinkliavų dydžiai nebuvo keičiami nuo 2011 m.

Taip pat akcentuojama, kad asmens, turėję teisę į asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo rinkliavos lengvatas, toliau galės jomis naudotis.

ELTA primena, kad Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos pasiūlymui padidinti 236 valstybės rinkliavų dydžius ir 4 sumažinti.

Iš viso nutarimo projektu keičiami 12 proc. visų valstybės rinkliavų dydžių – 240 iš 2064.

Dydžiai perskaičiuoti remiantis institucijų pasiūlymais, atsižvelgiant į paslaugų teikimų išlaidų pokyčius, teisės aktuose nustatytų reikalavimų korekcijas, darbo užmokesčio pasikeitimus ir kitus veiksnius.

Valstybės rinkliavos skiriamos už valstybės institucijų teikiamas paslaugas.