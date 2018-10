Statistikos departamentas antradienį BNS pranešė, kad rugsėjį iš Lietuvos išvyko 3508 žmonės, imigravo 1882. Tarp išvykusiųjų 98 proc. buvo Lietuvos piliečiai, tarp imigrantų didžioji dalis (68 proc.) – užsieniečiai. Skirtumas tarp emigrantų ir imigrantų rugsėjį buvo didžiausias šiais metais. Tačiau Lietuvos banko ekonomistas Tomas Šiaudvytis sako, kad pašalinus sezoninių veiksnių įtaką išlieka bendra tendencija, jog emigracija po truputį mažėja. „Dabartines migracijos tendencijas, be kita ko, lemia ir sezoniškumas. Pavyzdžiui, emigracija pastaraisiais mėnesiais šiek tiek padidėjo, o padidėjimą gali lemti tai, jog vasaros pabaigoje po mokslų ar studijų baigimo dalis jaunimo išvyksta“, – BNS sakė Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas. „Jei pašalintume sezoninių veiksnių įtaką, matytume, jog emigracija po truputį mažėja“, – pridūrė jis. Pasak T. Šiaudvyčio, pernai pastebimai didėjęs, dabar atvykstančių užsieniečių skaičius ima stabilizuotis. „Jau beveik metus imigruoja po 1 tūkst. užsieniečių per mėnesį. Prie daug didesnės nei įprasta užsieniečių imigracijos prisideda supaprastintos imigracijos procedūros, pvz., profesijų, kurių darbuotojų Lietuvoje trūksta, sąrašai“, – kalbėjo ekonomistas. „Svarbu ir tai, kad į imigrantų skaičių įtraukiami tik asmenys, ketinantys Lietuvoje pasilikti ilgiau nei vienus metus. Taigi dalis atvykstančių užsieniečių, pvz., atvykstantys su nacionaline viza, į imigrantų skaičių nepatenka“, – sakė T. Šiaudvytis. Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, šiemet sausio - rugsėjo mėnesiais iš Lietuvos emigravo 32 tūkst. 277 nuolatiniai gyventojai – 17 proc. asmenų mažiau negu tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Į Lietuvą sausio–rugsėjo mėn. imigravo 28 669 žmonės, beveik dukart daugiau nei tuo pat metu pernai.

