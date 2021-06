Padėtis pasienyje nieko gero nežada: kariuomenė priėmė svarbų sprendimą

Apie tai A. Anušauskas pranešė penktadienį feisbuke.

„Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi teikti paramą įrengti Užsieniečių registracijos centro teritorijoje Pabradėje dviejų zonų palapinių miestelį, talpinantį iki 350 žmonių, su elektros generatoriais ir sanitarine įranga“, – rašė ministras.

Jo teigimu, toks prašymas buvo gautas iš vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės.

„Sprendimą skirti skiriant žmogiškuosius ir materialinius išteklius palapinių miesteliui įrengti ir jo funkcionavimui užtikrinti KAS vadovybė priėmė reaguodama į gautą Vidaus reikalų ministrės oficialų prašymą“, – pridūrė A. Anušauskas.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pasieniečiai sulaikė dar 32 neteisėtus migrantus, bendras jų skaičius šiemet viršijo 300, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Anksčiau penktadienį pranešta apie sulaikytas dvi migrantų grupes – šešis ir devynis žmones, Vilniaus rinktinės Puškų užkardos pasieniečių sulaikytas paryčiais.

Šiuo metu pasieniečiai aiškinasi, kokios tai šalies piliečiai.

Vėliau VSAT pranešė apie dar 17-os migrantų grupę, kurią Puškų pasieniečiai sulaikė ryte.

Visiems sulaikytiesiems bus atliekami testai dėl COVID-19. Nustatinėjamos užsieniečių tapatybės.

„Jie bus pristatomi į užkardas, gal jau yra pristatyti ir toliau tie patys veiksmai, kaip yra įprasta: jų izoliacija, testo laukimas ir gabenimas, greičiausiai į Užsieniečių registracijos centrą arba į Pasieniečių mokyklos bendrabutį“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Naujausiais VSAT duomenimis, šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 329 neteisėti migrantai. Daugiausiai tarp jų yra Irako piliečių.

Šis skaičius yra keturis kartus didesnis nei buvo per visus 2020-uosius: pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 metais pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 metais – 104.

Išaugus nelegalių migrantų srautui iš Baltarusijos, Užsieniečių registracijos centre Pabradėje baigiama užpildyti turimas apgyvendinimo vietas, dalis migrantų apgyvendinama pasieniečių mokyklos bendrabutyje, ruošiamasi įrengti laikiną palapinių miestelį.

Gegužės pabaigoje Baltarusijos parlamente Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad po tarptautinės reakcijos į priverstinį keleivinio lėktuvo nutupdymą Minske Baltarusija migrantų nebestabdys, Lietuva tai vertina kaip sąmoningą Minsko režimo veikimą prieš Vilnių, stipriai remiantį demokratinius procesus Baltarusijoje.

Pastaruoju metu išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams padeda pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šaulių sąjungos.