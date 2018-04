Parodą rengia Gynybos paramos fondas ir Lietuvos šaulių sąjunga. Joje pirmą kartą bus sudarytos realios galimybės išbandyti įvairią ginkluotę ir karinius įrengimus atviroje lauko aplinkoje, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Šiuo renginiu siekiama sustiprinti bendradarbiavimą bei ryšius tarp Lietuvos ir transatlantinės bendruomenės – NATO sąjungininkų bei partnerių Šiaurės Amerikoje, Europoje, Baltijos regione – sudominant gynybos pramonės dalyvius iš įvairių šalių. „Live Firing Show 2018“ metu bus sudarytos galimybės Baltijos regiono gynybos srities ekspertams ir kariams susipažinti su tarptautinių gynybos pramonės kompanijų inovatyvia produkcija, užmegzti naujus kontaktus bei plėtoti komunikaciją tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių Baltijos regiono institucijų bei organizacijų.











