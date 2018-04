Finansų viceministrė Daiva Brasiūnaitė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete pristatė planuojamus mokesčių sistemos pakeitimus. Viceministrės teigimu, siekiant, kad mokesčių aplinka būtų prognozuojama ir stabili, bus siūloma nustatyti trimetį planą, kaip keisis mokesčiai.

Mokestiniais pakeitimais keliamas tikslas tapti konkurencingiausiais Baltijos šalyse darbo mokesčių srityse.

„Siūlome susitarti dėl trimečio plano ir juos įtvirtinti įstatymais“, – sakė D. Brasiūnaitė. Pokyčiai paliestų gyventojų pajamų mokestį (GPM), „Sodros“ įmokų lubas ir akcizus.

Darbo mokesčių srityje siūloma mažinti darbo apmokestinimą, didinant neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) 2019-2021 m. ir išplečiant jo taikymo apimtį iki 2,5 vidutinių darbo užmokesčių (VDU).

Siūlomas trimetis NPD didinimo planas. Dabartinio 380 eurų NPD atitikmuo pagal naują apmokestinimo tvarką būtų 272 eurai. 2019 m. jis kiltų iki 280 eurų, 2020 m. – 370 eurų, 2021 m. – 470 eurų.

Prognozuojama, kad minimalus mėnesis atlyginimas (MMA) per tuos metus keisis taip: 2019 m. – 516 eurų, 2020 m. – 582 eurų, 2021 m. – 600 eurų.

Siūloma nustatyti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų lubas, kurių mažėjimas būtų išdėstytas per 3 metus. 2019 m. – pajamoms, viršijančioms 120 VDU per metus, 2020 m. – pajamoms, viršijančioms 84 VDU per metus, 2021 m. – pajamoms, viršijančioms 60 VDU per metus.

Taip pat siūloma nustatyti 25 proc. GPM tarifą darbo užmokesčio pajamoms, viršijančioms VSD įmokų lubas.

2019 m. planuojama sumažinti socialinio draudimo įmokų tarifą 2 proc. punktais (tai siejama su būsima pensijų reforma).

Skaičiuojama, kad dėl pakeitimų jau 2019 m. gaunantiems VDU atlyginimas į rankas augs 46 eurais per mėnesį, o gaunantiems 1,67 VDU atlyginimas į rankas augs 55 eurais per mėnesį.

Gaunantiems 500 eurų bruto darbo užmokestį atlyginimas į rankas per mėnesį 2019 m. padidėtų 16 eurų, 2020 m. – 20 eurų, 2021 m. – 21 euru, tiems, kurie gauna 900 eurų bruto darbo užmokestį, – atitinkamai: 2019 m. – 42 eurais, 2020 m. – 17 eurų, 2021 m. – 19 eurų.

Gaunatiems 1200 eurų 2019 m. gaus 59 eurais daugiau, 2020 m. – papildomai 14 eurų, 2021 m. – 18 eurų, tiems, kurių atlyginimas – 1500 eurų – atitinkamai – 2019 m. – 56 eurus, 2020 m. – 12 eurų, 2021 m. – 16 eurų.

Gaunantiems bruto darbo užmokestį, kuris siekia 2000 eurų, atlyginimas į rankas per mėnesį 2019 m. padidės 51 euru, 2020 m. – 8 eurais, 2021 m. – 13 eurų.

Gaunatiems VDU, mokesčių našta per trejus metus sumažėtų 5,1 proc. punkto.

NT mokestis daugumai kainuos iki 30 eurų per metus

Kartu siūloma nuosekliai didinti akcizą tabako produktams, apmokestinti elektroninių cigarečių skystį ir plėsti fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą.

Pirmasis gyvenamasis būstas (jo vertė iki 220 tūkst. eurų) ir toliau būtų neapmokestinamas. Antras ir paskesnis gyvenamosios paskirties turtas būtų apmokestinamas neatsižvelgiant į vertę.

Tokio turto, kurio vertė yra iki 220 tūkst. eurų, būtų apmokestinami 0,3 proc. tarifu. Brangesnio turto vertės dalis ir toliau būtų apmokestinama galiojančiais progresiniais tarifais.

Skaičiuojama, kad gyventojų, turinčių du ar daugiau gyvenamosios paskirties būstų yra apie 330 tūkstančių, arba 22 proc. nuo visų, turinčių nors kokio nekilnojamojo turto.

Iš jų apie 230 tūkst. žmonių už antrą ir paskesnį gyvenamosios paskirties būstą mokėtų iki 30 eurų per metus.