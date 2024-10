Paaiškino, kokia Rusijos karo strategija alina ukrainiečius: turi pasiūlymą, ko griebtis

Rusai puola visur, todėl „ramus“ fronto ruožas yra toks, kur priešas per dieną puola vieną ar du kartus atskiru padaliniu ar padaliniais. „Taip, jie praranda visus žmones per tokias savo atakas, bet jiems tai ne problema. Jie apskaičiavo, kokį kiekį žmonių jie gali sau leisti prarasti per mėnesį. Jie net ir viešai skelbia, kad kas mėnesį mobilizuoja 20-30 tūkst. žmonių“, – „Elta savaitėje“ kalbėjo gerai žinomas Ukrainos viešojoje erdvėje ir labiausiai patyręs karo žurnalistas, tinklalapio „Cenzor.net“ vyr. redaktorius Jurijus Butusovas.