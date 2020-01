Publikuojame visą įrašą, kuris buvo paskelbtas socialiniame tinkle „Facebook“.

Vaikystėje žaisdavom tokį žaidimą - pasakyk ką darytum, jeigu tikrai žinotum, kad mirsi po savaites, ar po dienos. Prifantazuodavom visokiausių dalykų, bet kad man teks patekti į tokią situaciją realiame gyvenime, tiek jokia fantazija nenešė 🙂

Grįžtant mintyse į Sausio 13 naktį, mane labiausiai stulbina suvokimas apie tai, kas nutinka su žmogumi, kai jis žino, kad tuoj tuoj mirs, bet dar tenka šiek tiek palaukti, kol ginkluoti rusai priartės ir busim saviškių padegti, nes niekas neleis savęs išniekinti žūtimi nuo rusofašistinių banditų rankų.

Vaikystės fantazijos, pasirodo, buvo labai perdėtos, nes atsidūręs padėtyje be išeities, uždaroje erdvėje ir be mobiliojo telefono, nes jis dar neišrastad, pratiniesi prie to, kad esi jau negyvas, nes puikiai ŽINAI, kad pasirinkimo nėra, o laiką reikia tiesiog prastumti kažkaip. Jokios tragedijos ar dramos, jokių emocijų ir isterijos, lauki, kad jau greičiau greičiau greičiau....

Ir dar patari visiems nusiimti dujokaukes, nes numirti nuo smalkių neskauda, o va degti su dujokauke ant veido, tikrai nekas...... Niekada nebūčiau drįsus pagalvoti, kad išlaikysiu tokį egzaminą, jei kas būtų prieš visą tai man papasakojęs, kad jis man gyvenime nutiks. Mes esam daug daugiau, negu apie save galvojame, bet tas daug daugiau ištinka tik tada, kai NE DĖL SAVĘS 🙂

Ta dujokaukė iki šiol gyvuoja prie mano lovos, nesiskiriam, gyvenam kartu, ji neleidžia priprasti prie gyvenimo nė akimirkai, nes mes laikini ir tai savotiškai nuostabu 🙂

Šimtai žmonių sekmadienį prie Seimo minėjo artėjančias 29-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines.

Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje.

Šalia parlamento esančioje Nepriklausomybės aikštėje sekmadienio vakarą buvo uždegti atminimo laužai. Laužai degė ir prie televizijos bokšto bei šalia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato.

„Sausio 13-oji man reiškia labai daug – tautos vienybę, atminimą, laisvę. Reiškia kovą už savo laisvę, nes kiekviena laisvė reikalauja pasiruošimo ir kovos už ją“, – BNS sakė 28 metų fotografas Simonas Linkevičius.

Žmonių prie Seimo stebėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dokumentines ištraukas, įskaitant vaizdus iš ligoninės, kur buvo vežami per sovietų kariškių šturmus sužeisti asmenys.

„Tai Lietuvos šventė, atminimo diena. Prieš 29 metus mes gyvenome Šiauliuose, buvome prie savivaldybės, raminome namuose paliktus vaikus“, – BNS teigė buvę inžinieriai, šiuo metu Vilniuje gyvenantys Renė ir Bronislovas.

Dalis žmonių į minėjimą prie Seimo atėjo įsisegę neužmirštuolės žiedą, pastaraisiais metais išpopuliarėjusį simbolį prisiminti 14-a žuvusių žmonių, kai sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniai daliniai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Tada buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.

Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.