Dėl antidemokratinio elgesio kritikuojamas Vengrijos lyderis atsiprašė, kad savo kritikus Europos liaudies partijoje pavadino „naudingais idiotais“. Panašius laiškus taip pat gavo kitų Europos šalių dešiniųjų partijų lyderiai. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas G. Landsbergis sako, kad savo principinės pozicijos nekeičia ir toliau pasisako už „Fidesz“ šalinimą arba bent narystės sustabdymą, nes taikstytis su populistais būtų pavojinga. V. Orbanas tikina esąs demokratas Vengrijos premjeras laiške G. Landsbergiui tikino, kad jo partija gerbia Europos vertybes, nepaisant nuomonių skirtumų dėl migracijos ir ES ateities. „Ne paslaptis, kad tarp „Fidesz“ ir TS-LKD yra rimtų nesutarimų migracijos, krikščioniškos kultūros ir Europos ateities klausimais. Taip pat ne paslaptis, kad nenorime keisti savo pozicijos šiais klausimais“, – rašo V. Orbanas. Susiję straipsniai: Landsbergis ragina šalinti Orbano „Fidesz“ iš ES dešiniųjų organizacijos Orbanui paskelbė griežtą ultimatumą „Mintis, jog skiriasi Lietuvos ir Vengrijos demokratijos kokybė ir pagarba Europos vertybėms, yra nepateisinama ir nepagrįsta“, – teigė jis. V. Orbanas pabrėžė nemanantis, kad būtų pagrįsta nesutarimus spręsti pašalinant jo partiją iš Europos politinės šeimos. „Taigi, jei tik įmanoma, norėčiau pagarbiai jūsų paprašyti peržiūrėti savo pasiūlymą dėl („Fidesz“) pašalinimo“, – rašo V. Orbanas. Vengrijos lyderis taip pat pateikė paaiškinimą dėl to, kad pašalinti „Fidesz“ raginusias partijas pavadino „naudingais idiotais“. „Tiesą sakant, tai yra Lenino citata, kuria siekiau sukritikuoti konkrečią politiką, o ne tam tikrus politikus. Todėl norėčiau atsiprašyti, jei ši mano citata jus įžeidė asmeniškai“, – rašo V. Orbanas. G. Landsbergis: taikstytis negalima Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų lyderis G. Landsbergis sako, kad Europos dešinieji negali taikstytis su populistais. „Mano nuomone, Europos liaudies partija turi priimti sprendimą dėl Vengrijos, nes tolimesnis taikstymasis su populistais partijos viduje kenkia kitoms šeimos partijoms“, – BNS sakė G. Landsbergis. Jo teigimu, vietiniai populistai įnirtingiau kelia galvas, sakydami, kad Europos tradicinės partijos juos palaiko, o ir tradiciniai rinkėjai gali pradėti nusisukti nuo esamų partijų, kurios neva taikstosi su populistais. G. Landsbergis sako manantis, kad „Fidesz“ turi būti šalinama arba bent stabdoma jos narystė organizacijoje. Šią poziciją jis ketina išsakyti kitą savaitę vyksiančiame Europos liaudies partijos vadovybės susitikime. Be Lietuvos konservatorių, pašalinti arba sustabdyti vengrų narystę pasiūlė dar daugiau kaip dešimt partijų kitose Europos šalyse – Belgijoje, Graikijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose Norvegijoje, Portugalijoje, Suomijoje ir Švedijoje. „Fidesz“ jau ne vienus metus kritikuojama dėl teismų, žiniasklaidos ir opozicijos laisvių varžymo, o paskutiniu lašu tapo praeitą mėnesį pradėta Vengrijos informacinė kampanija, kurioje Europos Komisijos pirmininkas buvo kaltinamas siekiu užtvindyti šalį imigrantais. V. Orbanas ir jo rėmėjai atkerta, kad priemonės prieš imigrantus ir Briuselio kritika atitinka rinkėjų lūkesčius.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.