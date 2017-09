Orai: savaitės pabaigoje Lietuvoje laukiama lietaus

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, sekmadienio naktį bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, žemiausia temperatūra sieks 8–13 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuota, vietomis su pragiedruliais. Pietrytinėje Lietuvos dalyje lietus, šiaurės vakarinėje – nedidelis lietus. Aukščiausia temperatūra sieks 14–18 laipsnių. Pirmadienio naktį daug kur smarkiai lis, vietomis galima perkūnija, o temperatūra sieks 10–15 laipsnių. Dieną taip pat palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Vėjas - šiaurės, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8–13 metrų per sekundę, gūsiai 15–20 metrų per sekundę, o pajūryje laukiama gūsių iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 12–17 laipsnių.











