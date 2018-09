Kaip BNS sakė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyresnioji sinoptikė Edita Gečaitė, šeštadienį aukščiausia temperatūra Vilniuje, kur popiežius pradės savo vizitą, sieks 14 – 16 laipsnių, naktį pietrytiniuose rajonuose, taip pat ir sostinėje laukiama gausesnio lietaus. „Lietus rytiniuose rajonuose užtruks iki pietų, jis bus įkyresnis, intensyvesnis, po pietų jis trumpėja, tikimybė mažėja, bet trumpo lietaus tikimybė išlieka“, – sakė E. Gečaitė. Pasak sinoptikės, Kaune sekmadienio naktį ir paryčiais renkantis maldininkams į Šventojo Tėvo aukojamas Šv. Mišias, numatoma dulksna, didesnio lietaus neturėtų būti. „Didžiausia lietaus tikimybė – po pietų, bet jo kiekiai bus mažesni, lietūs bus trumpi“, – prognozavo E. Gečaitė. Po pietų trumpi lietūs turėtų pasiekti ir Vilnių. Kaune rytą bus apie 8 – 9 laipsnius, dieną gali sušilti iki 12 – 15 laipsnių. Vilniuje aukščiausia temperatūra sekmadienį sieks apie 14 laipsnių. Popiežius vizitą Vilniuje pradės šeštadienio rytą, iš oro uosto jis vyks į Prezidentūrą, čia vidurdienį susitiks su prezidente Dalia Grybauskaite, 12.40 val. sakys kalbą S. Daukanto aikštėje. 16.30 val. Pranciškus melsis Gailestingumo Motinos koplyčioje prie Aušros vartų, po to papamobiliu vyks iki arkikatedros, čia susitiks su jaunimu. 17.30 val. Katedros aikštėje numatyta jo kalba, vėliau – apsilankymas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 18.30 val. Šventasis tėvas vyks nuo Katedros iki Apaštalinės nunciatūros T. Kosciuškos gatvėje. Sekmadienį viešnagę Kaune pontifikas pradės 10 val. Šv. Mišiomis Kauno Santakos parke – piligrimai čia bus įleidžiami jau nuo šeštadienio 22 valandos. 12 val. numatyta popiežiaus malda, 15 val. – susitikimas su dvasininkais Kauno arkikatedroje bazilikoje. 14.20 val. jis papamobiliu vyks nuo Rotušės aikštės iki M. Valančiaus gatvės, 16 val. vėl išvyks į Vilnių. 17.30 val. Katalikų bažnyčios vadovas lankysis Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje, prieš tai trumpam sustos Rūdninkų skvere pasimelsti prie paminklo geto aukoms atminti. 17.45 val. jis papamobiliu Gedimino prospektu pajudės iki Apaštalinės nunciatūros. Pirmadienį ir antradienį popiežius lankysis Latvijoje bei Estijoje.

