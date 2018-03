Po slapto balsavimo Seimo nariai ir aukščiausi šalies vadovai neslėpė savo nepasitenkinimo balsavimu ir nevyniodami į vatą kalbėjo, ką galvoja apie sprendimą palikti M. Basčiui Seimo nario mandatą.

Tačiau nei prieš balsavimą, nei po jo neatsirado Seimo narių, atvirai pasisakančių, kodėl Seimo narys, sulaužęs priesaiką ir šiurkščiai pažeidęs Konstituciją, turi likti parlamente.

Konservatoriai pirštu rodė į „valstiečius“, „valstiečiai“ provokacijų organizavimu kaltino konservatorius. Kitaip tariant, prasidėjo „melo kamuoliuko“ laidymas iš vienų rankų į kitas.

Šiame kontekste pasirodė ir premjeras Saulius Skvernelis, viena vertus, pareiškęs, kad toks Seimo žingsnis yra apgailėtinas, kita vertus, užsimindamas, kad, tikriausiai, prie tokio balsavimo ciniškai prisidėjo opozicinės partijos.

Be to S. Skvernelis pabrėžė žinantis, kad visi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai, balsavę už M. Basčio pašalinimą iš Seimo, turi tvirtus to įrodymus.

Premjerui apie tai prakalbus, opozicinių partijų lyderiai ilgai nedvejodami S. Skvernelį pavadino melagiu ir teigė, kad tokios kalbos yra tiesiog iš piršto laužtos, pasakytos ir taip meluoti nevengiančių politikų.

„Nežinau kodėl Premjeras meluoja“, - S. Skvernelio žinutę socialiniame tinkle įvertino konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

„Beveik neabejoju, kad M. Bastys yra sutaręs su „valstiečiais“, kad jo išsaugojimo atveju jis balsuos naudingai koalicijai. Tą buvo tikrai galima įtarti“, - kalbėjo konservatorių pirmininkas.

Anot konservatoriaus, valdančiųjų argumentai dėl, neva, opozicijos interesų sužlugdyti M. Basčio pašalinimą, jau bliūkšta. G. Landsbergis teigė iš pradžių girdėjęs, kad „valstiečiai“ savo balsavimo biuletenius fotografavo. Tačiau, anot jo, Seimo Pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė po balsavimo teigė jokių nuotraukų nedariusi.

Galiausiai G. Landsbergis dėliojo savo argumentus, kodėl, jo nuomone, „valstiečiai“ buvo suinteresuoti tokiu balsavimu.

„Yra vienas labai paprastas ir įdomus dalykas. Šiandien prieš pat balsavimą buvo Ramūno Karbauskio kalba, kurioje jis, reaguodamas į tai, kad konservatorių frakcija turi privalomą balsavimą, pasakė, jog negali būti jokio privalomumo, kad Seimo nariai turi balsuoti pagal laisvą mandatą. Suprask, jisai leido savo frakcijos nariams balsuoti taip, kaip jie nori. Kitaip to negalima paaiškinti“, - kalbėjo G. Landsbergis, sakydamas, kad būtent „valstiečių“ balsų pritrūko tam, kad M. Bastys būtų pašalintas iš Seimo.

Tai, kad balsavime nebuvo atsižvelgta į Konstitucinio Teismo išvadas, yra didžiausia „valstiečių“ kaltė, svarstė Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas.

Melu E. Gentvilas įvardijo ir Premjero bei R. Karbauskio pareikšimus. Tai pernelyg liberalo nenustebino. Pasak jo, „valstiečių“ lyderius - R. Karbauskį ir Agnę Širinskienę - jis pagrįstai gali laikyti melagiais. Liberalas akcentavo, kad Premjeras taip pat yra sudalyvavęs įvairiuose „blefavimuose“.

E. Gentvilo nuomone, nesunku suprasti, kas lėmė tokį Seimo sprendimą.

„Aš matau, kas nedalyvavo balsavime. Tai didžioji dalis iš tų, kurie nedalyvavo ir padėjo Basčiui išlikti - yra „valstiečiai“. Ne opozicijos atstovai. Antras dalykas, kas čia šiandien prasitarė, kad frakcijoje yra skirtingų nuomonių, kitaip galvojančių žmonių. Tai Ramūnas Karbauskis prasitarė. Tai, matyt, pas juos ir būtą tokių žmonių. Tiek pas juos, tiek pas socialdemokratinę darbo frakciją. Aš manau, kad neturiu, kuo teisintis. Mes neklupdėme ant žirnių savo frakcijos narių, bet, manau, kad visi mūsiškiai balsavo už šią apkaltą. Na o toks baksnojimas pirštu ir kaltinimas cinizmu, man atrodo, yra pačių cinikų labai mėgstamas veikimo būdas“, - kalbėjo E. Gentvilas, pridurdamas, kad liberalai balsavo visi, o frakcijoje diskusijų kaip balsuoti apskritai nebuvo.

„Balsuojame už apkaltą, gerai, jokių diskusijų nebuvo“, - pasakojo E. Gentvilas, pabrėždamas, kad diskusijos vyko tik pas „valstiečius“.

„Tegu jie prisiima atsakomybę už šį dalyką. Seimo dauguma yra atsakinga už antausį Konstituciniam Teismui ir Valstybės saugumo departamentui“, - apibendrino pokalbį E. Gentvilas.

Per Seime vykusį slaptą balsavimą už tai, kad M. Bastys būtų pašalintas iš Seimo balsavo 72 parlamentarai, 21 buvo prieš, 24 Seimo nariai susilaikė, 11 balsavimo bilietų buvo sugadinta.