Portalo teigimu, Vyriausybė gali nesulaukti 13 narių turinčių liberalų ir 31 narį turinčių konservatorių balsų – partijų vadovai reformas vertina skeptiškai, tačiau tikina, kad dėl to dar apsispręs frakcijose. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas sako, kad pensijų reformai trūksta susitarimo, diskusijų, todėl bus siekiama pertraukos iki rudens. „Dėl pensijų aš ir toliau manau, kad reikia atidėti iki rudens visą pensijų reformą: apgalvoti, aptarti ir susitarti, nes iki šiol jokio tarimosi. Tai yra dalykas, kuris bus dešimtims metų į priekį, tai lems žmogaus gyvenimą“, – portalui sakė E. Gentvilas. Susiję straipsniai: Aistros dėl mokesčių reformos nerimsta: net ir Skvernelis neatmeta, kad ją gali tekti nukelti Skvernelis neigia kalbas apie atsistatydinimą Abejonių dėl palaikymo Vyriausybės reformoms išsakė ir 8 narius turinčios Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Juozas Olekas bei „Tvarkos ir teisingumo“ partijos, kurios frakcijoje yra 7 nariai, pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. BNS primena, kad premjeras Saulius Skvernelis viliasi, jog Seime pakaks balsų ministrų kabineto teikiamoms mokesčių bei pensijų reformoms priimti iki liepos mėnesio. S. Skvernelio teigimu, reformų priėmimui parlamentarų balsų gali būti rasta nebūtinai valdančiojoje daugumoje. Vyriausybė, be kita ko, siūlo didinti neapmokestinamas pajamas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas, įvesti „Sodros“ įmokų lubas, o bazinės pensijos mokėjimą perkelti į valstybės biudžetą. Pensijų kaupimo pertvarkos planas numato, kad kitąmet „Sodros“ pervedimai į antros pakopos fondus bus nutraukti, tačiau 2 punktais sumažinus darbo pajamų apmokestinimą, gyventojams bus sudaryta galimybė šias lėšas skirti privačiam pensijų kaupimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininko Ramūno Karbauskio, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko Gedimino Kirkilo ir S. Skvernelio antradienį registruotuose kompromisiniuose mokesčių reformos pasiūlymuose ketinama mažinti darbo apmokestinimą ir nustatyti 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą, o socialinio draudimo įmokos tarifą didinti iki 19,5 proc. vietoje anksčiau planuotų 18,5 procento.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.