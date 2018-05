Opoziciniai konservatoriai, liberalai, socialdemokratai ir „tvarkiečiai“ pasipiktino, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui ketvirtadienį paskelbus apie ketinimus patikrinti, ar žiniasklaidoje paskelbtas politinės korupcijos byloje kaltinamo buvusio Seimo nario Eligijaus Masiulio ir prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimas yra tikras. „Valstiečių“ lyderis pareiškė, kad siekiant išsiaiškinti visą šios istorijos kontekstą, per Seimo serverius arba gavus informacijos iš teisėsaugos bus tikrinami ir kitų parlamentarų laiškai. Susiję straipsniai: Konservatoriai ir liberalai siūlo, kad Lietuva įšaldytų Rusijos oligarchų turtą Tuo tarpu Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas pareiškė, kad „ponas Viešpatis įsijautė“. „Karbauskio noras pačiam viską imtis daryti atrodo lyg dvarponio lindimas į lovą pas baudžiauninką. Rasti progą įkišti savo ilgą nosį ir viską išanalizuoti yra sena jo svajonė, bet jis pamiršo, kad Lietuvoje yra teisėsauga, kuri dirba savo darbą“, – BNS sakė parlamentaras. „Man atrodo, kad tai yra durniaus šnekos, bet aš žinau, kad jis yra ne durnius – jis yra totalitarinio mąstymo žmogus“, – pridūrė jis. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Gabrielius Landsbergis tvirtino, jog tokia „valstiečių“ pirmininko iniciatyva pažeistų tiek žmogaus teisę į susirašinėjimą, tiek Seimo nario neliečiamybę. „Eidamas tokiu keliu (...) jis pažeistų Konstituciją ir galbūt pats nusipelnytų kokio nors teisinio įvertinimo“, – BNS teigė politikas. Jam antrino socialdemokratų lyderis Gintautas Paluckas, tvirtinęs, jog „ponui Karbauskiui yra svetima susirašinėjimo ir bendravimo privatumo sąvoka“. „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad valdančioji dauguma „atitinka visus milicinės saugumo valstybės požymius“. „Tai yra pats baisiausias dalykas, kas galėtų mūsų šaliai nutikti po 28 metų nepriklausomos Lietuvos, kur galime laisvai kalbėti ir rašyti be persekiojimo“, – BNS sakė Seimo narys. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas BNS teigė, jog R. Karbauskio planams patikrinti Seimo narių susirašinėjimus neprieštarautų. „Aš asmeniškai to niekaip nevertinu, nes laiškų nesu gavęs, bet iš tikrųjų jeigu toks pagrindas yra, jeigu nepripažįstama, kad tie laiškai autentiški, aišku, kad Seimo nariai norės patikrinti tą dalyką“, – sakė parlamentaras. Dienraštis „Lietuvos rytas“ 2014–2016 D. Grybauskaitės ir E. Masiulio susirašinėjimą paskelbė praėjusią savaitę. Anot paskelbtų ištraukų, be kitų dalykų prezidentė su E. Masiuliu susirašinėjo apie kandidatus į generalinio prokuroro pareigas. D. Grybauskaitė parašė, kad LNK žurnalistas T. Dapkus „kalba nesąmones“ apie Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui D. Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Šalies vadovė trečiadienį patvirtino susirašinėjimo su E. Masiuliu faktą, bet tvirtino negalinti patvirtinti jų turinio autentiškumo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.