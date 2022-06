Opozicija toliau boikotuos posėdžius: dialogas kol kas nepadėjo

Opozicinių frakcijų atstovų teigimu, Dialogo grupėje pokalbiai su valdančiaisiais tik prasidėjo, o grupė susitiks dar ne kartą.

„Mes grįžtame į posėdžių salę, bet Kovo 11-osios šiandien. turime darbotvarkę, dėl jos diskutuosime“, – po Dialogo grupės susitikimo žurnalistams sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

Socialdemokratų atstovė Orinta Leiputė paaiškino, kad dialogas tik prasidėjo.

„Šio susitikimo tikslas nebuvo kažką iškart sutarti. Tiesiog mes apsikeitėme nuomonėmis. Mes savo pareiškime jau buvome išdėstę kvietimą, reikalavimą. Norėjome išgirsti ir kitos pusės nuomonę dėl tų mūsų išreikštų siūlymų. Tos nuomonės nelabai išgirdome, tai dar kartą pakartojome savo lūkesčius“, – aiškino „valstiečių“ frakcijos seniūnė A. Norkienė.

Dabar, pasak jos, svarbu susitelkti dėl sprendimų socialinėje ir ekonominėje srityse.

„Mes nevadiname to boikotu. Paprasčiausiai dirbame savo darbą. Opozicija dirba savo darbą, o valdantieji, matyt, savo. Kada jie sugebės mus išgirsti, tikėkimės, kad šiandien pradžia padaryta, tai ir grįšime tada bendrai posėdžiauti. Kol kas tik epizodiškai susitiksime“, – komentavo O. Leiputė.

Jos teigimu, Dialogo grupė dar kartą susitiks trečiadienį.

„Dabar lyderystė valdančiųjų pusėje“, – antrino Demokratų sąjungos frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis.

Politikas taip pat patvirtino, kad opozicija ruošia savo siūlymų paketą, kuriame būtų instrumentai, skirti palengvinti infliacijos padarinius gyventojams.

„Tikimės, kad jau ketvirtadienį išeisime su labai konkrečiu socialiniu-ekonominiu infliacijos mažinimo paketu, kurį siūlome artimiausiu metu svarstyti. Tada žiūrėsime, kaip į tai reaguos valdančioji pusė“, – sakė L. Kukuraitis.

Susitikime dalyvavęs „darbiečių“ atstovas Viktoras Fiodorovas pažymėjo, kad opozicija neatsitraukia nuo anksčiau deklaruotų reikalavimų valdantiesiems.

„Visi reikalavimai, kurie buvo parašyti, lieka. Šiandien opozicija išėjo su pagrindine žinia: opozicija yra vis dar vieninga ir tas parodytas dėmesys, tas pirmas žingsnis tikrai nieko neištampė ir liekame prie pradinio sumanymo, kad mes dirbame atskirai Kovo 11-osios salėje tol, kol Dialogo grupė prieis konkrečių sprendimų. Šiandien konkrečių sprendimų nebuvo“, – sakė „darbietis“.

Be to, pasak jo, Seime kilusi neįprasta situacija rodo, kad, priešingai nei buvo teigta, valdantieji be opozicijos dirbti negali.

„Valdantieji sakė, kad jie gali dirbti ir be opozicijos ir be prezidento. Tai įrodymas, kad be opozicijos darbas yra neįmanomas. Todėl su opozicija reikia skaitytis, reikia dirbti normaliai, konstruktyviai, nesityčiojant vieniems iš kitų“, – sakė V. Fiodorovas.

Lietuvos regionų frakcijos seniūnas Jonas Pinskus kaip galimas antiinfliacines priemones minėjo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo mažinimą maistui, degalams, šildymui. Anot jo, opozicija planuoja pateikti ir reinvesticijų paketą.

„Sutarėme, kad tas paketas turi būti birželio mėnesį aptartas, nes mūsų žmonių laukia sunki vasara ir dar sunkesni ruduo bei žiema“, – teigė J. Pinskus.

Valdančiajai koalicijai priklausančių Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas tvirtino pasiūlęs opozicijai parengti įstatymų projektus dėl infliacijos mažinimo ir teikti jį Seimui kaip paketą.

„Man atrodo, kad reikia eiti tokiu keliu, kad jie pateikia projektų paketą, mes įsipareigojame praleisti po pateikimo, o paskui, natūralu, turime kreiptis į Vyriausybę dėl išvados. Tada rudenį svarstome jų pasiūlytą septynių, berods, įstatymų projektų paketą“, – žurnalistams sakė E. Gentvilas.

LVŽS atstovas Aurelijus Veryga teigė, kad konstruktyviausios reakcijos sulaukė būtent iš liberalų.

„Mūsų siūlymai buvo, kad tai prasidėtų birželį. Dabar kamuoliukas yra valdančiųjų pusėje“, – opozicijos posėdyje sakė A. Veryga.

O. Leiputė akcentavo, kad pokalbyje nedalyvavo Laisvės partijos atstovai.

„Iš dalies to geranoriškumo matėsi, bet nuvedimas iki paprastų klausimų mūsų netenkina“, – sakė socdemė.

Čmilytė-Nielsen: tęsime pokalbius

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad pirmasis bendras pokalbis buvo geras, jo metu apsibrėžti svarbiausi klausimai.

„Taip pat buvo kalbėta ir apie opozicijos matymą dėl socialinių, ekonominių iššūkių. Toliau tęsime tokias derybas, pokalbius. Opozicijai tikrai signalizavome gerą valią dėl sprendimų paieškų“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Ji atkreipė dėmesį, kad opozicijos siūlymai infliacijai valdyti pareikalautų 1,2 mlrd. eurų.

„Tai labai ženkli suma, ypač turint omenyje, kad tik prieš tris savaites balsavome dėl tam tikrų, pakankamai taiklių priemonių. Matyt, šiandien atverti biudžetą visam spektrui siūlomų sprendimų būtų sudėtinga, tačiau tai nereiškia, kad darbo grupės sudarymas dėl socialinių-ekonominių iššūkių ar tam tikrų projektų pateikimas yra neįmanomas“, – teigė Seimo pirmininkė.

Raskevičius ragina baigti boikotą: pradedame atrodyti keistai

Laisvės partijos atstovas Tomas Vytautas Raskevičius feisbuke paaiškino, kodėl antradienį nebuvo Seime ir paragino opoziciją baigti parlamento posėdžių boikotą.

„Apgailestauju, kad “dialogo“ paieškos tapo pretekstu į šiukšlių dėžę išmesti Seimo posėdžio darbotvarkę, kurioje buvo numatyta rezoliucija, smerkianti Rusijos vykdomus Ukrainos žmonių tremimus.

Ironiška, kad tai įvyko birželio 14 d., minint Gedulo ir vilties dieną.

Buvau vienas iš tų 6 pozicijos atstovų, kurie balsavime negalėjo dalyvauti dėl ligos. Komiteto posėdžiui rytoj pirmininkausiu nuotoliniu būdu, o ketvirtadienį jau būsiu Seimo salėje.

Seimo blokada turi baigtis, nes pradedame atrodyti keistai“, – feisbuke rašė politikas.

Socialdemokratai pateikė savus siūlymus valdantiesiems: „privalome sugrąžinti Seimą į vėžes“

Antradienį po partijos valdybos posėdžio socialdemokratai paskelbė „konstruktyvių pasiūlymų rinkinį“, kuriuo tikisi prisidėti prie Seime įsiplieskusios krizės suvaldymo.

„Seimo pareiga – spręsti realias žmonių problemas. Suvokdami būtinybę kuo greičiau atnaujinti efektyvų Parlamento darbą, socialdemokratai šiandien pristato konstruktyvius pasiūlymus, kurie svarbūs ir opozicijai, ir valdantiesiems“, – pranešime spaudai cituojama socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė.

Socialdemokratai, kaip skelbiama, siūlo išlaikyti darbą pradedančią Dialogo grupę, kad ji dirbtų nuolat: joje turėtų būti aptariami probleminiai ir nevienareikšmiškai vertinami klausimai, siekiant preliminaraus sutarimo ir atsižvelgimo į opozicijos argumentus.

LSDP taip pat siūlo suformuoti specialią sprendimų paieškos grupę socialiniams ekonominiams klausimams, kurioje būtų lygiai atstovaujama pozicijai bei opozicijai ir būtų formuojami sprendimai dėl antiinfliacinio paketo ir susijusių klausimų.

Socialdemokratai ragina „atsisakyti dabartinio ydingo principo, kai didžiulės valstybei esminės reformos (švietimo, sveikatos, žemės ūkio) pateikiamos iki galo neparengtos, paskutiniu momentu ir „stumiamos“ skubos tvarka“.

„Nuolat veikianti neformali Dialogo grupė yra labai svarbi, ji turėtų nedelsiant pradėti darbą, valdantieji privalo išklausyti opozicijos argumentus. Tačiau svarbu ne kalbėjimas dėl kalbėjimo, o rezultatas.

Todėl siūlome opiausius klausimus – infliacijos padarinių švelninimo, kainų naštos, žmonių gyvenimo kokybės, tolstančių ir vis sunkiau prieinamų esminių paslaugų (sveikatos, švietimo) – nagrinėti atskirai. Šie klausimai nusipelno atskiro, specialaus dėmesio.

Todėl siūlome suburti visų frakcijų atstovus į nuolatinę grupę, kuriai būtų teikiami siūlymai ir ieškoma skubių sprendimų infliacijos ir kitoms ekonomikos problemoms spręsti – visų pirma toms, kurių sprendimo negalima atidėlioti dėl kasdien prastėjančios žmonių finansinės padėties“, – įspėja V. Blinkevičiūtė.

Dėl žemės ūkio ministro socialdemokratai tikisi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos.

„Nors ministras „atlaikė“ balsavimą dėl nepasitikėjimo, žemės ūkio sritis yra pernelyg strateginė, kad būtų galima šį klausimą tiesiog atidėti į šalį ar padėti tašką. Kalbame apie artėjančią maisto krizę. Žemės ūkio klausimus būtina pirmenybės tvarka svarstyti socialiniams ir ekonominiams klausimams skirtoje grupėje“, – pabrėžia socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnas Gintautas Paluckas.

Įteikė reikalavimus

Kaip Delfi jau skelbė, Ketvirtadienį ryte, išklausę Graikijos prezidentės kalbos, opozicijos atstovai pareiškė, kad su jais nesiskaitoma, paliko Seimo salę ir pasirinko posėdžiauti atskirai nuo valdančiųjų.

Subūrę darbo grupę, jie suformavo rezoliuciją ir surašė reikalavimus valdantiesiems, tarp kurių yra raginimas spręsti dėl žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko atsistatydinimo, o Seimo pirmininkei – siūlymas pasitikrinti parlamentarų pasitikėjimą.

„Darnus ir visapuse pagarba grįstas Lietuvos Respublikos Seimo darbas toliau darosi neįmanomu, nes Seime susiklostė precedento neturinti situacija, kuomet Seimo dauguma, manipuliuodama Seimo Statute įtvirtintomis procedūromis, izoliuoja Lietuvos Respublikos piliečių demokratiniu būdu išrinktus opozicijai priklausančius Seimo narius ir siekia paralyžiuoti Seimo opozicijos darbą, kas yra nesuderinama su konstituciniais demokratijos ir atsakingo valdymo principais bei kenkia valstybei“, – rašoma opozicijos parengtame dokumente.

Jų manymu, valdantieji turėtų skirti prioritetą svarbiausiems socialiniams bei ekonominiams klausimams, o ne, kaip vėliau aiškino, visuomenę skaldantiems projektams.

„(Opozicija) reikalauja Seimą besibaigiančioje pavasario sesijoje visą dėmesį skirti tik būtiniausių ir neatidėliotinų socialinių ir ekonominių klausimų sprendimui: mažinti PVM maistui, akcizus kurui, didinti vaiko pinigus, sulyginti NPD ir MMA, didinti viešajam sektoriui taikomą bazinį dydį, priimti spendimą nepasiturintiems Lietuvos gyventojams skirti vienkartines 100 eurų išmokas, priimti Lietuvos Respublikos Prezidento pateiktus teisės aktus, įgalinančius palankesnį vietos savivaldos finansavimą“, – tvirtinama pareiškime.

Be to, opozicija kreipiasi ir į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami „įvertinti pasitikėjimo žemės ūkio ministru K. Navicku klausimą“, o valdančiuosius – spręsti dėl jo atstatydinimo.

Opozicija taip pat paragino Seimo pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen pasitikrinti Seimo narių pasitikėjimą.

“(Opozicija) kviečia Seimo daugumą gerbti demokratijos bei atsakingo valdymo principus ir užtikrinti Seimo opozicijos teises;

kviečia atviram dialogui dėl tolesnio Seimo darbo, kviesdama nedelsiant sutarti dėl naujos politinės kultūros ir sudaryti pozicijos bei opozicijos dialogo darbo grupę“, – priduriama rašte.

Minimas raštas praėjusį ketvirtadienį buvo įteiktas Seimo pirmininkei. Tuomet į pasitarimą susirinkę valdantieji teigė nežadantis pildyti opozicijos raginimų, kvietė kolegas malšinti emocijas ir grįžti prie įprasto parlamento darbo.