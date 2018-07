„Kreipiamės į Konstitucinį teismą išaiškinti, ar kūlversčiais priėmus pensijų sistemos pakeitimus bus užtikrintas valstybės finansų tvarumas, ar nebus pažeisti kaupiančiųjų teisėti lūkesčiai, nuosavybės neliečiamumo ir sutarčių laisvės principai“, – BNS teigė vienas kreipimosi iniciatorių, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mykolas Majauskas. Anot jo, iš viso surinkta 30 parašų. Jei būtų kreiptasi į KT, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą, kaip atsirado antra pensijų kaupimo pakopa ir kas dėl jos darė įtaką politikams. S. Jakeliūnas nusiteikęs aiškintis, kaip fondų verslas darė įtaką politikų sprendimams. Anot jo, tyrimas apimtų laikotarpį nuo 2002 metų iki dabar, ypatingą dėmesį skiriant 2012–2013 metams. Birželio pabaigoje Seimas pritarė pensijų kaupimo sistemos pertvarkai – atsisakyta „Sodros“ įmokų pervedimų į pensijų fondus, nustatyta nauja kaupimo formulė – 3 proc. gyventojo atlyginimo ir 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio valstybės parama. Siekiant skatinti gyventojus kaupti privačiai, maždaug po 1 punktą mažinama „Sodros“ įmoka ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas. Pensijų fonduose šiuo metu kaupiantys gyventojai per pirmąjį 2019 metų pusmetį galės atsisakyti kaupimo ir grįžti į „Sodrą“, jai grąžinant sukauptas lėšas arba paliekant jas pensijų fonde. Nuo 2019 metų sausio visi kaupiantieji ir nekaupiantieji pensijai iki 40 metų asmenys būtų įtraukiami į kaupimą su teise pasakyti „ne“. Kvietimas būtų kartojamas tris kartus kas trejus metus iki 40 metų. Vyresni nei 40 metų ir nekaupiantys asmenys pensijų kaupime galėtų dalyvauti savanoriškai. Įvedama „gyvenimo ciklo“ investavimo strategija, mažinami antros pakopos pensijų fondų atskaitymai iš sukaupto pensijų turto. Planuojama, kad nuo 2020 metų centralizuotu anuitetų tiekėja taps išimtinai „Sodra“ (šiuo metu juos platina gyvybės draudimo bendrovės). Pensijų reformos šalininkai teigia, kad ji padės sutvarkyti pensijų sistemą, atsiejant privatų kaupimą fonduose nuo kaupimo „Sodroje“, tuo metu kritikai tvirtina, kad reforma tik pasunkins būsimų pensininkų padėtį. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė pataisas dėl pensijų kaupimo reformos.

