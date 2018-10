„Prašome nacionalinės žmogaus teisių institucijos įvertinti, ar šiuo metu siūloma LRT valdymo politizacija neprieštarauja tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams žmogaus teisių srityje, ar nėra paminami Lietuvos įsipareigojimai žodžio laisvės ir nepriklausomos žiniasklaidos apsaugos srityje“, – BNS sakė kreipimąsi inicijuojanti liberalė Aušrinė Armonaitė. Savo prašymą opozicijos parlamentarai argumentuoja įstatymo nuostata, kad vienas iš Seimo kontrolierių veiklos tikslų yra „skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, atliekant nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas“. Susiję straipsniai: Monika Garbačiauskaitė-Budrienė: stebime negražius požymius LRT tyrimo išvados į Seimą grįš po savaitės: galimai pažeistas Seimo statutas Seimas ketvirtadienį padarė pertrauką svarstydamas išvadas dėl LRT veiklos, kol Etikos ir procedūrų komisija įvertins, ar per svarstymus komitetuose nebuvo padaryta pažeidimo. Pertraukos pareikalavo opozicijos atstovai, argumentuodami, kad buvo pažeistos procedūros, nes pagrindinis Teisės ir teisėtvarkos komitetas išvadą pateikė nesulaukęs papildomo Žmogaus teisių komiteto sprendimo. Seimo komisijos išvadose siūloma steigti naują LRT valdymo organą – valdybą. Kartu siūloma koreguoti LRT tarybos narių skyrimo tvarką, susiejant su skiriančiosios institucijos kadencija, trumpinti tarybos narių kadenciją. LRT vadovybė nuogąstauja, kad tokie pakeitimai kelia grėsmę LRT nepriklausomumui. Spalio mėnesį išvadas dėl LRT veiklos pateikė nuo pernai metų gruodžio dirbusi Seimo laikinoji komisija. Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai, opozicija dėl komisijos sudarymo kreipėsi į Konstitucinį Teismą. Seimo tyrimo metu pasikeitė LRT vadovybė.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.