Seimui vos įtraukus R. Karbauskio projektą į rudens sesijos darbų programą Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Justas Džiugelis paprašė padaryti pertrauką svarstant pataisas. „Šitas klausimas susilaukė labai daug dėmesio nevyriausybinių organizacijų ir panašiai, todėl Mišrios Seimo narių grupės vardu prašau pertraukos iki kito posėdžio“, – sakė jis. Parlamentarai tam pritarė. Planuojama, kad kitas Seimo posėdis vyks vasario viduryje. Tuo metu konservatorius Gabrielius Landsbergis stebėjosi, kodėl R. Karbauskis teikia atskirą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų projektą, o ne teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms ir jau parlamente svarstomoms to paties įstatymo pataisoms. „Yra pateiktos ministro, pabrėžiu – „valstiečių“ ministro – pataisos, į kurias galima rašyti pasiūlymus. Jeigu reikia (įstatymą papildyti – BNS) dėl tėvų teisinės pagalbos, rašykite pataisas, apsvarstykite komitete ir jas bus galima priimti. Kam reikalingas atskiras įstatymo projektas tų pačių pataisų, kad būtų prieš savo Vyriausybę? Jūs nepasitikite L. Kukuraičiu?“ – stebėjosi politikas. R. Karbauskio pataisomis akcentuojama, kad vaiko paėmimas iš šeimos galimas tik tada, kai kyla „realus ir tiesioginis pavojus vaiko sveikatai ar gyvybei“. Projekte numatyta, kad „vaikas priverstinai gali būti paimamas iš jo tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą tik tuo atveju, jei tai yra proporcinga priemonė, būtina siekiant išvengti realaus ir tiesioginio pavojaus vaiko gyvybei, sveikatai, ir šis pavojus negali būti pašalinamas kitomis priemonėmis“. Sprendimas paimti vaiką turėtų būti „pagrįstas ir motyvuotas, be kita to, nurodant ir aplinkybes, kodėl vaiko nebuvo įmanoma apsaugoti kitais būdais“. Įrašoma, kad vaiko paėmimas iš saugios aplinkos negalimas, o paėmimo metu privalo dalyvauti tėvai ar vienas iš tėvų, ar vaiko atstovų pagal įstatymą. Projektu šiek tiek koreguojamas smurto prieš vaiką apibrėžimas, nustatant, kas nelaikoma smurtu. Pagal dabartinę įstatymo versiją, smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis. Nauju apibrėžimu būtų įrašoma, kad smurtu nebūtų laikomi „proporcingi“ veiksmai, kai siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko sveikatai ar gyvybei, nebelieka pavojaus vaiko saugumui. Tarp vaiko interesų į sveiką ir saugią aplinką įrašomas gyvenimas šeimoje su tėvais, giminystės ryšių išlaikymas. Siūloma koreguoti nuostatą, draudžiančią vaikus iki 6 metų palikti vienus. Šiuo metu vaiko tėvai turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Siūloma nustatyti, kad „priešmokyklinio amžiaus vaikas be objektyvios būtinybės neliktų vienas aplinkoje, kurioje, atsižvelgiant į jo amžių bei brandą, gali kilti realus pavojus vaiko sveikatai ar gyvybei“. Taip pat pataisomis už žinomai melagingą pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė, o vaiko teisių apsaugos darbuotojams, šeimoms pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų nariams įvedamas nepriekaištingo reputacijos reikalavimas. Bauda už melagingą vaiko teisių apsaugos iškvietimą būtų tokia pati kaip priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga, t. y. nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų. Projektą R. Karbauskis registravo Seime jau pradėjus nagrinėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas vaiko teisų apsaugos sistemos pataisas, kad vaikai iš šeimos taip pat būtų paimami tik kraštutiniu atveju. Šios pataisos buvo pateiktos gruodį reaguojant į rezonansą dėl iš šeimos paimtų vaikų. Po pateikimo Seime joms pritarta bendru sutarimu.

