Po LRT žurnalistinio tyrimo, kuriuo buvo atskleista, kad R. Karbauskio valdoma žemės ūkio įmonė „Agrokoncernas“ dirba su A. Rotenbergo verslu, kuriam Europos Sąjunga taiko asmenines sankcijas, o JAV taiko sankcijas ir jam priklausančiam verslui, opozicijai kilo klausimų, ar apie šią situaciją pakankamai žino Lietuvos premjeras.

Pasirašiusieji po klausimais S. Skverneliui piktinosi, jog premjeras teigė nesidomintis R. Karbauskio verslo interesais.

„Tačiau akivaizdu, kad Jus delegavusios į premjero pareigas, pagrindinės valdančiosios partijos lyderio, R. Karbauskio verslo interesai, ypač jeigu jie yra labai stipriai susiję su įtakingiausiu Rusijos verslu, kurį valdo artimi Rusijos prezidentui V. Putinui oligarchai, turėtų rūpėti Lietuvos ministrui pirmininkui, nes tokios valdančiosios partijos lyderio verslo sąsajos su Kremliui artimu verslu gali kelti grėsmę šalies nacionaliniam saugumui. O pagal Lietuvos Konstituciją Vyriausybė „garantuoja valstybės saugumą“, – rašoma kreipimesi.

Todėl pasirašiusieji Seimo nariai ragina S. Skvernelį artimiausio Seimo posėdžio metu atsakyti į klausimus, taip pat pateikti rašytinius atsakymus.

Pasirašytame dokumente S. Skvernelio klausiama, ar jam yra žinoma, kad Rusijos oligarchai Rotenbergai yra laikomi artimiausiais V. Putino bendražygiais, o A. Rotenbergas yra V. Putino vaikystės draugas bei vienas iš įtakingiausių Kremliaus oligarchų. Taip pat klausiama, ar S. Skvernelis žino, kad A. Rotenbergas savo verslo imperiją sukūrė tik V. Putinui atėjus į valdžią.

„Ar ministrui pirmininkui yra žinoma, kad R. Karbauskio verslo partneris A. Rotenbergas ne tik naudojasi šiais ryšiais asmeniniam praturtėjimui, bet ir tiesiogiai vykdo bei įgyvendina Kremliaus nurodymus, įskaitant įtakos darymą užsienio politikoje?“, – klausiama kreipimesi.

Taip pat S. Skvernelio klausiama, ar jam yra žinoma apie A. Rotenbergo korupciją, kad prieš jį daug įrodymų yra surinkęs Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas.

„Ar ministrui pirmininkui, kaip buvusiam policijos pareigūnui, nėra asmeniškai gėda, kad jį delegavusios LVŽS frakcijos vadovas vysto verslą su tokiais korumpuotais veikėjais?“, – klausiama kreipimesi.

Ministro pirmininko Seimo nariai klausia, ar jis turi žinių apie A. Rotenbergui taikomas ES ir JAV sankcijas, taip pat, ar jis turi žinių, kokius verslo santykius R. Karbauskio verslas turi su D. Mazepino verslu, kurį žiniasklaida įvardina kaip dar vieną V. Putinui artimą oligarchą, ar žinoma, kad R. Karbauskio verslo sandoriuose dalyvauja ir žinomo Ukrainos oligarcho D. Firtašo verslas, kuris šiuo metu slapstosi Austrijoje.

Be kitų klausimų premjerui, klausiama, kaip S. Skvernelis vertina vadinamojo Magnickio įstatymo pataisas ir R. Karbauskio ryšius su kitais nevienareikšmiškai vertinamais Rusijos verslininkais. Taip pat klausimai susiję su R. Karbauskio veikla organizuojant referendumą prieš Visagino atominės elektrinės projektą.

Be to, klausiama, ar S. Skvernelis yra susipažinęs su žinomo amerikiečių think-tank'o „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) plačiai pasaulyje nuskambėjusia analitine studija apie Kremliaus įtaką pasaulyje ir joje išdėstytais konkrečiais techniniais siūlymais, kokių veiksmų turi imtis Vakarų valstybės, kad užkardytų kelią tam, kad Centrinėse Europos valstybėse (įskaitant ir Baltijos valstybes) verslas, susijęs su Rusija, nedarytų žalingo poveikio nacionalinių valstybių politikoms.

Klausiama, ar jam yra žinoma, kad dar 2015 m. Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos grėsmių analizėje įspėta, kad „vienu iš svarbiausių FSB taikinių išliko Rusijoje dirbantys Lietuvos verslininkai (net ir smulkieji). FSB, juos verbuodama, naudojasi korupcija (siūlo „stogą“), taip pat tuo, kad gali kontroliuoti vietos verslą, išduoda įvairius leidimus užsieniečiams, „prižiūri“ kriminalinį pasaulį“.

„Ar ministras pirmininkas, žinodamas apie savo partijos lyderio R. Karbauskio verslo ryšius su Kremliui artimų oligarchų verslais, nemano, kad tokie ryšiai gali pakenkti valstybės saugumui? (...) Ar Vyriausybė gali tinkamai atlikti savo konstitucinę pareigą ir pasirūpinti tokiomis valstybės saugumo garantijomis, valdančios partijos lyderiui nenutraukus visų ryšių su Kremliaus artimų oligarchų verslais? Ar ministras pirmininkas neplanuoja pareikalauti iš valdančiosios partijos lyderio, kad arba tokie verslo ryšiai būtų nutraukti, arba R. Karbauskis atsisakytų aktyvaus dayvavimo politikoje, tuo labiau lyderystės valdančiojoje koalicijoje?“, – klausiama kreipimesi.

Parašus surinkę Seimo nariai klausia S. Skvernelio, ar jis pasiruošęs ir toliau eiti savo pareigas, jeigu R. Karbauskis tęs savo verslo santykius su minėtais asmenimis.

Po šiais klausimais pasirašė 10 opozicinių frakcijų Seimo narių, tarp kurių yra Jurgis Razma, Gintarė Skaistė, Simonas Gentvilas, Justas Džiugelis ir kiti. 10 Seimo narių parašų užtenka, kad premjeras turėtų ateiti į Seimą atsakyti į klausimus.