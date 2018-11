Leidykla „Oxford University Press“ stebi anglų kalbos pokyčius ir kasmet išrenka tų metų nuotaiką geriausiai apibūdinantį žodį. Leidyklos leksikografai ketvirtadienį paskelbė, kad žodis „toksiškas“ virto „svaiginančiu epitetu labiausiai aptarinėtoms metų temoms“. Žmonės jį vartojo ne vien tiesiogine reikšme, bet ir santykiams, politikai, įpročiams nusakyti. Šis žodis buvo išrinktas iš kelių „trumpajame sąraše“ atsidūrusių pretendentų, tarp kurių buvo „miglos pūtimas“ (angl. gas-lighting), reiškiantis „manipuliavimą žmogumi psichologinėmis priemonėmis priverčiant jį priimti neteisingą realybės vaizdą ar suabejoti savo paties sveiku protu“. Žodis kilo iš Patricko Hamiltono pjesės „Dujų šviesa“ (Gaslight) pavadinimo. „Trumpajame sąraše“ buvo ir „skriejimas orbita“ (angl. orbiting), reiškiantis „staigų pasitraukimą iš tiesioginio bendravimo su žmogumi, toliau stebint ir kartais reaguojant į jo veiklą socialinėje žiniasklaidoje“. Pernai Oksfordo žodynas metų žodžiu buvo paskelbęs „jaunimo drebėjimą“ (angl. youthquake), kuriuo pripažįstama vadinamosios tūkstantmečio kartos galia.

11 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.