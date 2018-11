„Prasideda oficiali kampanija – savarankiškų politinės kampanijos dalyvių ir visuomeninių rinkimų komitetų registravimas“, – BNS sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė. Ji pažymėjo, kad nuo kampanijos pradžios būsimų kandidatų reklama turi būti įtraukiama į apskaitą, išlaidos priskiriamos politinės kampanijos išlaidoms. Savivaldos rinkimai skelbiami likus ne vėliau kaip penkiems mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių įgaliojimų pabaigos. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 3 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.