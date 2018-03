STT Panevėžio valdybos pareigūnų duomenimis, vienas ūkininkas kreipėsi į NŽT Zarasų skyrių su prašymu išsinuomoti laisvos valstybinės žemės. Įtariama, kad šio skyriaus vyresnioji specialistė Giedrė Papievytė, parengusi 30-ties ha valstybinės žemės nuomos dokumentus, iš minėto ūkininko pareikalavo kyšio, kurį jis turėjo sumokėti gavęs Europos Sąjungos išmokas. Vykdydami procesinius veiksmus, STT Panevėžio valdybos pareigūnai antradienį atliko kratas G. Papievytės darbo vietoje bei namuose, ji sulaikyta 48 valandoms. Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. STT Panevėžio valdybos pareigūnų turimais duomenimis, ūkininkų, iš kurių panašiomis aplinkybėmis buvo pareikalauta kyšio, gali būti ir daugiau. Vadovaujantis Baudžiamuoju kodeksu, asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia. Baudžiamasis kodeksas už kyšininkavimą numato baudą arba laisvės atėmimą iki 8 metų, už papirkimą – baudą arba laisvės atėmimą iki 7 metų. Teismuose šiuo metu nagrinėjamos kelios bylos dėl NŽT darbuotojų galimų nusikalstamų veikų. Kauno apylinkės teismas nagrinėja buvusios tarnybos vadovės Daivos Gineikaitės piktnaudžiavimo bylą. Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjama jos buvusio patarėjo Gintaro Jono Furmanavičiaus byla, kur jis kaltinamas prekyba poveikiu. Buvęs šios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Pakalka už pasikėsinimą piktnaudžiauti tarnyba pripažintas kaltu, jam paskirta 20,7 tūkst. eurų bauda. STT taip pat yra atlikusi tyrimus dėl NŽT Vilniaus miesto, Druskininkų, Kretingos, Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.