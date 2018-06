„Artėjančiame NATO viršūnių susitikime liepos 11 ir 12 dienomis Nyderlandai paskelbs ketinimą pratęsti savo dalyvavimą NATO sustiprinto buvimo priešakinėse pozicijose programoje iki 2020 metų pabaigos“, – rašoma Nyderlandų vyriausybės pranešime. „Šiuo atveju vyriausybė pasirinko tęsti dalyvavimą kelerius metus, kad dislokavimas būtų kiek įmanoma veiksmingesnis ir užtikrintų didesnį kariuomenės planų tęstinumą“, – teigiama pranešime. Keli šimtai olandų karių į NATO batalioną Lietuvoje atvyko praėjusių metų pavasarį. Iš viso Vokietijos vadovaujamame NATO batalione Lietuvoje tarnauja daugiau 1200 karių iš šešių valstybių. Olandų karius Rukloje penktadienį aplankė Nyderlandų karalius Willemas-Alexander'is (Vilemas Aleksandras). Jį lydėjo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. NATO batalionai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje pernai įkurti reaguojant į Rusijos grėsmę.

