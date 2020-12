Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistų vertinimu, tam, kad situacija po švenčių netaptų dar grėsmingesnė, svarbu, kad tiek šiuo metu, tiek per šventes bendrautume su kuo mažiau žmonių ir tik su tais, kurie priklauso vadinamajam mūsų „socialiniam burbului“.

Kitaip tariant, specialistai rekomenduoja per šventes bendrauti tik su savo šeimos nariais, su kuriais gyvename vienuose namuose, o su kitais –„susitikti“ nuotoliniu būdu, šiuolaikinių technologijų pagalba.

NVSC specialistai pastebi, kad didžiųjų metų švenčių laikotarpis grėsmingas tuo, kad susitikimai šaltuoju metų periodu, kitaip nei kitais metų laikais, dažniausiai vyksta uždarose, mažai vėdinamose patalpose, o švenčių metu yra atsipalaiduojama, susiburiama prie stalo, nedėvimos kaukės.

Pasak NVSC Vilniaus departamento direktorės Rolandos Lingienės, auksinė 2020-ųjų žiemos švenčių taisyklė, kuria visi privalome vadovautis, – likti namuose, artimiausiame šeimos rate, ir taip padovanoti pačias brangiausias dovanas vieni kitiems – gyvybes.

„Be visuomenės, be kiekvieno žmogaus pastangų šioje kovoje mes esame vieni, kaip mūšyje be generolo. Ar galime tikėtis sėkmės istorijos, apie kurią nedrąsiai, puse lūpų kalbėjome pavasarį – vargu. Be žmonių tai tiesiog neįmanoma. Tad raginu kiekvieną iš mūsų padaryti viską, kad nereikėtų pasirinkimų, kas gyvens, o kas mirs. Tai neabejotinai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų elgesio šiuo kritiniu visai šaliai laikotarpiu“, – NVSC pranešime cituojama R. Lingienė.

Tuo metu, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras taip pat šiuo šventiniu periodu rekomenduoja vengti nebūtinų kelionių, susikurti mažą ,,socialinį burbulą“ su kuo mažesniu skaičiumi asmenų, tačiau, net ir leidžiant šventinį periodą su savo ,,socialinio burbulo“ artimaisiais, žmonės raginami nepamiršti pagrindinių higienos taisyklių, riboti uždarose patalpose kartu praleidžiamą laiką.