„Dar reikia palaukti. Vis tiek savaitgaliais tie skaičiai būna šiek tiek kitokie. Dar negalima sakyti apie kažkokį mažėjimą“, – BNS sekmadienį komentavo centro specialistė Austina Vžesniauskaitė.

Per pastarąją parą, NVSC duomenimis, užregistruota 90 naujų užkrato atvejų, kai ankstesniąją parą – 111, o dar anksčiau – 114 ir 138 atvejai.

Pasak A. Vžesniauskaitės, vis dar sudėtinga situacija išlieka Kauno apskrityje, kur yra Raseinių rajono karštasis taškas. Susirūpinimą kelia ir rajone esantys Blinstrubiškių socialinės globos namai.

„Blinstrubiškių socialinės globos namuose užfiksuoti per vakar parą septyni koronavirusinės infekcijos atvejai ir tenai jau yra fiksuojama 17 atvejų. Taip, židinys plečiasi“, – komentavo NVSC atstovė.

Naujausiais duomenimis, registruotos dar dvi mirtys nuo COVID-19, jos nustatytos Kauno apskrityje.

„Jos nesusijusios su konkrečiais židiniais, tai buvo žmonės, kurie priklausė rizikos grupei pagal amžių ir pagal gretutinius susirgimus“, – komentavo A. Vžesniauskaitė.

Anot jos, pirminiais duomenimis, Lietuvoje auga židinių skaičius: „šiandien prisidėjo, bent jau pirminiais duomenimis (...) du židiniai pradeda formuotis, tikėkimės, neišsiplės.“

Tuo metu Šiaulių apskrityje esančiame Radviliškyje – dar viename karštame taške – per pastarąją parą registruotas tik vienas infekcijos atvejis, tad, pasak NVSC specialistės, tikimasi, jog ten atvejų mažės.

Iš 90 naujų per pastarąją parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų pusė (46) yra registruoti židiniuose. 37 atvejai nustatyti vien Kauno apskrityje.

19 naujų užsikrėtimo atvejų yra registruoti Vilniaus, 18 – Šiaulių, 9 – Panevėžio, penki – Telšių ir po vieną – Klaipėdos bei Utenos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 75 asmenys, iš jų 29 asmenys yra užsikrėtę ne židiniuose. 14 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą Vilniaus apskrityje registruotas vienas įvežtinis atvejis iš Baltarusijos.

Bendras susirgimų skaičius šalyje siekia 4385, šiuo metu koronaviruso infekcija tebeserga 1948 asmenys, 2327 pasveiko. Nuo COVID-19 iš viso mirė 91 žmogus, dėl kitų priežasčių mirė 19 užsikrėtusiųjų.

Nuo birželio 1 dienos Lietuvoje nustatyti 263 įvežtiniai atvejai.

Izoliacijoje yra 21 tūkst. 204 asmenys.