NVSC siūlo keisti gyvenimą sostinėje: laikinai stabdyti veiklas, kurios šiuo metu rizikingiausios

NVSC Vilniaus mieste rekomenduoja laikinai riboti aktyvaus laisvalaikio veiklas uždarose patalpose, kurių metu negali būti užtikrintas kvėpavimo takus apsaugančių priemonių dėvėjimas, pavyzdžiui – grupines sporto treniruotes, šokių, dainavimo studijų veiklą – bei trumpinti barų darbo laiką.

Pasak NVSC Vilniaus departamento direktorės Rolandos Lingienės, pastarųjų dienų tendencijos, verčia imtis priemonių infekcijai stabdyti. Dėl to siūloma laikinai atsisakyti tų veiklų, kurios šiuo metu epidemiologiškai rizikingiausios.

„Siūlomos priemonės tikrai minkštosios, bet tokios, kurias, mūsų vertinimu, jau reikia taikyti čia ir dabar tam, kad vėliau neprireiktų didesnių ribojimų. Ir jos siūlomos atsižvelgus į turimą statistiką ir skaičius bei epidemiologines nustatytų atvejų sąsajas. Registruojame protrūkius, susijusius su sporto klubais, šokių studijomis, ledo rituliu, kurie išplito į įstaigas, įmones, organizacijas, mokyklas.

Turime atvejus, siejamus su apsilankymais baruose, kur tie atvejai tarsi kibirkštis, įžiebianti protrūkius darbo ar ugdymosi aplinkoje. Mūsų nuomone, tokios „prabangos“ šiuo metu sau leisti tiesiog negalime“, – sako R. Lingienė.

NVSC buvo pateikusi bendras rekomendacijas tokių paslaugų teikėjams jas teikti tik pasitarus su visuomenės sveikatos specialistais ir ėmusis maksimalių infekcijos kontrolės prevencijos priemonių. Jei to negalima užtikrinti – laikinai paslaugas stabdyti. Tačiau norimų rezultatų tai nedavė – susiję atvejai ir toliau registruojami. Be to, pavyzdžiui, kreipusis į vieną iš šokio studijų su raginimu laikinai stabdyti veiklą, į tokias rekomendacijas šokių studija taip ir neatsižvelgė.

Taip pat NVSC informuoja, kad, nors Vilniaus miesto suminis sergamumo rodiklis COVID-19 liga 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14-lika dienų yra 64,6 atvejai, tačiau situacija svariai keičiasi.

Šiandien iki pietų NVSC Vilniaus departamentas jau yra gavęs 98 teigiamus koronaviruso infekcijai nustatyti testų rezultatus.