„Labai dažnai centro darbuotojams tenka „sugerti“ blogas žmonių emocijas ir teikti psichologinę pagalbą“, – pasakoja NVSC visuomenės informavimo specialistė Justina Petravičienė.

Gyvenimas pandemijos akivaizdoje, rodos, turi paaštrintą laiko pajautimą. Ne todėl, kad virusas pakoregavo gyvenimo tempą, o todėl, kad kovojantiems su COVID-19 tenka bandyti aplenkti virusą, jo plitimą ir visuomenės narių veiksmus.

„Kiekvieną dieną stengiamės išsiaiškinti, kurie asmenys turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiaisiais ir juos perspėti, įvardinti, kad jie privalo izoliuotis. Tai lenktynės su virusu ir su laiku, kurias ne visuomet pavyksta laimėti, tačiau stengiamės, kiek galime, juk kalbame apie mūsų piliečių gyvybes“, – teigia Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai.

NVSC specialistų ir jiems padedančių karių savanorių darbe svarbiausia kuo operatyviau užkirsti kelią tolimesniam infekcijos plitimui. Tačiau savalaikės ir kokybiškos epidemiologinės diagnostikos užtikrinimas yra tik viena dirbančiųjų NVSC darbo medalio pusė.

Už kiekvieno tiriamo atvejo yra skausmo

Kiekvienas užsikrėtusio asmens istorija ir situacija yra unikali. Vieni maloniai bendrauja ir bendradarbiauja, kiti atsisako komunikuoti, treti stengiasi visomis išgalėmis padėti pažaboti ligą, o su ketvirtais specialistai, būna, jau nebespėja susisiekti.

Karių savanorių darbo NVSC akimirka / NVSC nuotr. DELFI

„Šiame darbe, ko gero, sunkiausia yra kalbėti su sunkiai sergančiais žmonėmis. Jie neretai vienu įkvėpimu gali ištarti vos kelis žodžius, tad tuomet supranti, kiek už kiekvieno tiriamo atvejo yra skausmo. Kartais paskambinus išgirstame, kad asmuo, su kuriuo bandome susisiekti, tądien mirė. Kasdien matome, kaip sąrašuose atsiranda vis daugiau raudonų eilučių su užrašu – miręs“, – jautriai kalba savanoriai kariai.

Suprasdami ir susidurdami su situacijos rimtumu, NVSC atstovai ir savanoriai kariai pabrėžia, kad, kaskart skambindami užsikrėtusiam COVID-19, tikisi, jog asmuo elgėsi atsakingai ir, pajutęs ligos simptomus, iškart izoliavosi. „Tuomet mūsų darbas yra daug paprastesnis ir, tikėtina, kad tuo konkrečiu atveju nebus užkrėsta daug žmonių. Labiausiai norėtųsi, kad visuomenė laikytųsi rekomendacijų, būtų atsakingi“, – kalba KASP atstovai.

Sunku išgyventi ir žmonių emocijas

Kaip pastebi tiek kariai, tiek NVSC specialistai, jiems tenkantis emocinis krūvis yra didžiulis. Anot J. Petravičienės, labai dažnai epidemiologinį tyrimą atliekančiam žmogui tenka ne tik „sugerti“ blogas žmonių emocijas, bet ir teikti psichologinę pagalbą.

„Dauguma pandemijos laikotarpiu išgyvename nežinomybės jausmą, patiriame stresą, tad natūralu, kad bendraujantiems su užsikrėtusiais koronavirusine infekcija ar turėjusiais rizikingą sąlytį tenka susidurti su įvairiomis žmonių emocijomis“, – pasakoja NVSC visuomenės informavimo specialistė.

Žmonės, kurie suserga, dažnai būna pasimetę, sunkiau nei įprastomis sąlygomis priima jiems teikiamą informaciją, taip pat nerimauja dėl savo ir artimųjų sveikatos. Tokia situacija labai žmogiška, tačiau, kaip pabrėžia NVSC atstovė, tikriausiai retas pagalvoja, kad atvejus tiriantys specialistai, kariai savanoriai – tie patys žmonės, lygiai taip pat pavargę nuo šios situacijos, turintys savų rūpesčių, neretai dirbantys neskaičiuodami darbo valandų, aukodami savo šeimų laiką.

„Ne kartą pabrėžėme, kad be visuomenės, be kiekvieno žmogaus pastangų šioje kovoje mes – NVSC, mums talkinantys kariai – esame vieni, kaip mūšyje be generolo. Be žmonių susitelkimo ir sąmoningumo šios kovos laimėti nepavyks“, – mintis dėsto J. Petravičienė.

Karių savanorių darbo NVSC akimirka / NVSC nuotr. DELFI

Į kovą su pandemija – įvairiomis formomis

Kartu su COVID-19 pandemija išaugo ne tik visuomenės solidarumas, bet ir verslo socialinė atsakomybė. Pastarojo atstovai ėmė visomis išgalėmis prisidėti prie kovos su pasaulį pakeitusiu virusu. Rėmimo išraiškų matoma daug, o viena iš jų – investavimas į žmogaus produktyvumą.

„Itin jautru, taip galėčiau apibūdinti dabartinę situaciją ir įvairias sąveikas tarp užsikrėtusiųjų bei virusą pažaboti besistengiančių žmonių. Mūsų, tai yra, „Build Me“ komanda ne kartą, kaip ir jau gana didelė visuomenės dalis, komunikavo su NVSC specialistais, tad natūralu, jog pandemijos akivaizdoje susimąstome ir apie dirbančius ten.

Prieš gražiausias metų šventės dar labiau norėjome padaryti ką nors gero tiems, kurie, nors ir ne taip dažnai matomi žiniasklaidoje, bet taip pat įnirtingai kovoja su pasaulyje susidariusia situacija. Kuomet susisiekėme su NVSC padedančiais savanoriais kariais, patys nustebome, kad jie paprašė energijos, kurios reikia norint kokybiškai atlikti savo darbą. Parėmėme centre dirbančius kava ir batonėliais. Gal skamba ir keistai, bet pasirodo, jog kartais ieškodami didelių sprendimų, pamirštame pačius elementariausius ir kartu kūrybiškus būdus”, – pasakoja „Build Me“ direktorius Martynas Samauskas.

Nekilnojamo turto plėtotojo bendraįkūrėjas ragina pandemijos situacijoje būti kantriais, pilietiškais ir sveikais. O, kaip įvardina KASP kariai, žmonių solidarumas, „draugiški pokalbiai su žmonėmis ir, kariui palinkėjus sveikatos, nuoširdi padėka už atliekamą darbą atperka visus dienos sunkumus“.