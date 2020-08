NVSC perspėja dėl laisvalaikio praleidimo būdų: tokia klaida gali kainuoti labai brangiai

Anot NVSC Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus

vedėjos Ginretos Megelinskienės, žmogiškai suprantamas visų noras mėgautis vasarišku oru, išsiilgtais draugais, tačiau labai aišku tai, kad, kai žmonės atsipalaiduoja, tiesiog pamiršta apie infekcijos prevenciją. O tokia klaida gali kainuoti išties labai brangiai.

„Mums – visuomenės sveikatos specialistams – tokios tendencijos kelia ypač didelį nerimą. Turime Kauno pavyzdį, kur jau skaičiuojame daugiau nei 40 susijusių užsikrėtimo atvejų ir į kitus šalies regionus išplitusią infekciją. Turime Vilniaus atvejį, kai koronavirusas taip pat išplito už baro ribų. Be to, reikia neužmiršti, kad kalbame apie jaunus, aktyvius žmones, kurie per vieną vakarą gali apsilankyti keliose vietose. Svarbu ir tai, kad tikrai matome, jog dalis žmonių nejaučia jokių simptomų ir negauna signalų apie savo ligą“, – sako G. Megelinskienė.

Dėl to, epidemiologės teigimu, labai svarbu, kad žmonės, atėję praleisti laisvalaikio, tiek dėl savęs, tiek dėl aplinkinių neužmirštų tų infekcijos prevencijos pamokų, apie kurias labai intensyviai kalbėta pavasarį. Tokie paprasti dalykai kaip atstumo laikymasis, nosies ir burnos dengimas, rankų dezinfekavimas padeda apsisaugoti.

„Nenoriu gąsdinti žmonių, bet pasekmės, kurias atneš kiekvieno mūsų elgesys, jausime visi. Suprantama, kad sunku, suprantama, kad norisi grįžti į įprastą gyvenimo ritmą. Bet dabar momentas, kai prabangos rinktis išties nebeturime. Raginu visus elgtis atsakingai“, – sako specialistė.

NVSC specialistai rekomenduoja naudotis asmens apsaugos priemones, laikytis atstumo nuo kitų asmenų ypač, kai sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama. Taip pat – laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, jei nėra galimybės – naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones).

Svarbu ir tai, kad žmonės, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, t. y. karščiuojantys, kosintys, sloguojantys, liktų namuose, nesilankytų viešose vietose, taip užtikrindami ir savo, ir aplinkinių saugumą.

Be to, NVSC ragina žmones sekti informaciją apie tai, kur lankėsi užsikrėtusieji COVID-19. Tai yra atvejų epidemiologinės diagnostikos metu surinkta informacija, kurią susirgę žmonės pateikė NVSC specialistams.