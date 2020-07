Jie liovėsi tik tuomet, kai suprato, jog savo jau pasiekė – nedaug trūko, kad vaikų namuose augęs ir šviesių dienų gyvenime nematęs Ernestas A. būtų savo gyvenimą baigęs kraujo klane. Nors ir buvo sulaužyti šonkauliai, lūžusi koja, o pro krauju pasruvusį veidą net sunku buvo atsimerkti, jaunas vyras apie valandą pragulėjo ant grindų, o paskui iš paskutiniųjų sugebėjo atsistoti, tačiau jėgų išsikviesti medikų pagalbą jau pritrūko.

Tai – realybė, su kuria susidūrė į Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinį dėl įvykdyto nusikaltimo patekęs Ernestas A. Nors jį užpuolusius ir sužalojusius kalinius teismas nuteisė, nukentėjusiojo tai nė kiek neguodžia – jaunas vyras įsitikinęs, kad dėl to, kas nutiko, yra kalčiausi pataisos įstaigos pareigūnai.

Ernestas A. Ne kartą buvau prašęs mane perkelti į kitą įkalinimo įstaigą, nes man gresia pavojus, tačiau nė į vieną mano prašymą nebuvo sureaguota.

„Ne kartą buvau prašęs mane perkelti į kitą įkalinimo įstaigą, nes man gresia pavojus, tačiau nė į vieną mano prašymą nebuvo sureaguota, – tik tada, kai buvau sumuštas, po mėnesio, vėl planavo su manimi susidoroti, nutarė mane iškelti iš Kybartų“, – sakė jis.

„Žiurkėms“ neatleidžia

Dėl to, kad sužvėrėję kaliniai užpuolė ir sužalojo Ernestą A., įkalinimo įstaigos pareigūnai privalo prisiimti atsakomybę, konstatavo nukentėjusiojo valstybei iškeltą bylą išnagrinėję teisėjai. Tačiau remdamiesi ekspertų išvadomis jie konstatavo, kad pataisos namuose sužalotam jaunam vyrui sveikata buvo sutrikdyta nesunkiai, o padaryti kūno sužalojimai – nežymūs. Juk skausmas praėjo, o sulaužyti šonkauliai ir koja sugijo. Lyg nieko nebūtų nutikę.

Bet dėl ko Ernestas A. taip ciniškai buvo užpultas ir sužalotas, nei Marijampolės pataisos namų Kriminalinės žvalgybos pareigūnai, nei baudžiamąją bylą nagrinėję teisėjai nenustatė – dokumentuose nurodė, kad nusikaltimas įvykdytas „kerštaujant už nuteistųjų subkultūrai nepriimtinus poelgius“.

Šis „nepriimtinas poelgis“, kaip pataisos namų pareigūnams nurodė vienas liudytoju apklaustas kalinys, Ernesto A. „žiurkiavimas“. Nežinantiems kalėjimo žargono šis liudytojas paaiškino šio žodžio reikšmę – vogti iš kitų nuteistųjų. „Žiurkiavimo“ įkalinimo įstaigose kaliniai netoleruoja ir jeigu išsiaiškina „žiurkę“, dažniausiai su tokiu asmeniu susidoroja. Ir net nesvarbu, kuriuose Lietuvos pataisos namuose kalinys atlieka jam teismo skirtą bausmę.

„Žiurkiavimo“ įkalinimo įstaigose kaliniai netoleruoja ir jeigu išsiaiškina „žiurkę“, dažniausiai su tokiu asmeniu susidoroja.

Tuo metu Ernestas A. kategoriškai neigė, kad „žiurkiavo“ – esą tai tebuvo tik pretekstas smurtui pateisinti, nors iš tikrųjų priežastys yra gerokai gilesnės. Kokios, vyras taip ir neatskleidė, tačiau prisipažino, kad tądien, kai buvo užpultas ir žiauriai sumuštas, nujautė, jog gali sulaukti susidorojimo.

Iš anksto planavo „pamokyti“

Pareigūnai, pasitelkę savo informatorius pataisos namuose, išsiaiškino, kad Ernestą A. sužalojo po daugybę kartų teisti recidyvistai – Evaldas Pilvinis anksčiau buvo teistas 13 kartų (dėl seksualinio prievartavimo, pasikėsinimo išžaginti, plėšimų ir sukčiavimų), Mindaugas Koviera – 15 (nužudymo, vagysčių, plėšimo, sukčiavimo), o Kastytis Stakėnas – 9 kartus (vagysčių ir sveikatos sutrikdymo).

Tuo metu atsakomybėn patraukti vyrai kategoriškai kratėsi kaltės – E. Pilvinis net atsisakė duoti parodymus, o M. Koviera teigė tik vėliau pamatęs nukentėjusįjį, kuriam buvo sugipsuota koja ir sumuštas veidas, bet kas jam nutiko, net nesidomėjo. Tuo metu K. Stakėnas sakė, kad įvykio dieną grįžęs iš įkalinimo įstaigoje esančios mokyklos išgirdo, kaip „kiti nuteistieji kalbėjo, jog nukentėjusysis vėl kažką apvogė ar apgavo, todėl nutarė jį sumušti, kad pamokyti.“

„Tačiau pats pas jį į kambarį nėjau, o išėjau į lauką, kai po kurio laiko grįžęs pamačiau, kad jis yra sumuštas, todėl jam padėjau nueiti iki praleidimo ir kontrolės posto paprašyti pagalbos“, – sakė K. Stakėnas. Jis pridūrė, kad Ernestas A. įkalinimo įstaigoje yra iš jo pavogęs cigarečių.

Kad iš anksto buvo planuojama „pamokyti“ Ernestą A., pareigūnams patvirtino vienas nuteistasis. Jis pasakojo, kad tądien su kitais nuteistaisiais leido laiką poilsio kambaryje, kai atėjęs E. Pilvinis paragino kitus nuteistuosius eiti sumušti nukentėjusįjį. Prie jo prisijungė du kaliniai.

Liudytojas Atidaręs kambario duris pamačiau, kaip Ernestas A. buvo nukritęs ant grindų, jį mušė trise – spardė ir smūgiavo metaliniu hantelio strypu.

„Netrukus išgirdau triukšmą ir skausmingą šauksmą iš nukentėjusiojo kambario, supratau, kad jį muša, todėl nuėjau pažiūrėti, – atidaręs kambario duris pamačiau, kaip Ernestas A. buvo nukritęs ant grindų, jį mušė trise – spardė ir smūgiavo metaliniu hantelio strypu. E. Pilvinas ir M. Koviera nukentėjusįjį spardė gulintį, o K. Stakėnas metaliniu hantelio strypu sudavė į koją.“

Bijojo, bet tylėti negalėjo

„Viskas įvyko labai greitai, – sakė Ernestas A. – Tuo metu sėdėjau kambaryje, kai jie užėjo – pareikalavo atsistoti ir prieiti arčiau, tada jie mane apstojo ratu ir ėmė mušti. Tai buvo smūgių kruša, man jau ir sunku pasakyti, kas ir kiek smūgių sudavė, aš iš skausmo ėmiau klykti, maldavau nustoti, liautis, bet tai nė kiek nesuminkštino jų širdžių, atrodė, kad tai juos tik dar labiau užveda. Tada man buvo sulaužyti du šonkauliai bei kojos kaulas, aš negalėjau savarankiškai paeiti, todėl K. Stakėnas mane palydėjo iki posto, bet pakeliui prigrasino, kad tylėčiau ir niekam nepasakočiau, kas nutiko, nes „gausiu dar“. Bet tylėti negalėjau.“

Ernestas A. Man buvo sulaužyti du šonkauliai bei kojos kaulas, aš negalėjau savarankiškai paeiti.

„Kai K. Stakėnas į postą atvedė Ernestą A., šis sunkiai pastovėjo, nesirėmė viena koja, buvo sumuštas ir veidas, skundėsi skausmais šonuose ir kojoje, dejavo, prašė medicinos pagalbos“, – prisiminė tądien budėjęs kalinių prižiūrėtojas.

Visas kruvinas pas įkalinimo įstaigos medikus patekęs Ernestas A. čia neužsibuvo – šie iškvietė pagalbą iš Vilkaviškio ligoninės. Tą patį vakarą nukentėjusysis buvo pervežtas į Kauno klinikas. Bet vėliau, suteikus pagalbą, jis buvo grąžintas atgal į tuos pačius pataisos namus ir tą patį būrį, kuriame ką tik buvo patyręs egzekuciją.

„Dėl sumušimo jaučiau didelį ir ilgalaikį skausmą, būna, kad skausmai ir dabar atsinaujina, – sakė Ernestas A. – Po šių įvykių Kybartuose nuolat jaučiau baimę, kad su manimi bus susidorota, nes apie tai, kas nutiko, papasakojau pareigūnams. O už tokius dalykus zonoje neatleidžiama.“

Ernestas A. Apie tai, kas nutiko, papasakojau pareigūnams, o už tokius dalykus zonoje neatleidžiama.

Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad Ernestui A. buvo konstatuota galvos smegenų trauma, kraujosruvos galvoje, veide, krūtinės ląstoje, juosmenyje, nubrozdinimai kairės šlaunies, juosmens ir kairio peties srityse, kairės pusės dviejų šonkaulių ir kairio šeivikaulio lūžimai.

Kilo grėsmė gyvybei

„Kūno sužalojimai buvo padaryti kietais bukais ar bukabriauniais daiktais, kuo galėjo būti ir metalinis strypas, sužalojimai sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl šonkaulių ir šeivikaulio lūžimų nukentėjusio asmens sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei dešimčiai dienų, sužalojimai gyvybei nėra pavojingi“, – teigė jie.

© DELFI / Paulius Garkauskas

Anot jų, fizinis smurtas buvo intensyvus ir stiprus (suduota ne mažiau 10 smūgių kojomis ir ne mažiau 5 smūgiai metaliniu pilnaviduriu hantelio strypu, didelė dalis – į veidą, kitas galvos vietas, sulaužyti vienu metu trys kaulai), be to, stiprus mušimas metaliniu strypu kėlė realią grėsmę kur kas sunkesniems padariniams nukentėjusiojo sveikatai, be to, nukentėjusįjį vienu metu intensyviai ir daugybiniais smūgiais mušė trys asmenys, dėl to taip pat didėjo reali sunkių padarinių nukentėjusio sveikatai grėsmė.

Baudžiamąją bylą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo išnagrinėjęs teismas konstatavo visų trijų kalinių kaltę ir nuosprendyje pažymėjo, kad jie nusikalto būdami recidyvistais, įkalinimo įstaigoje yra daugybę kartų bausti (E. Pilvinis net 71 kartą, M. Koviera – 57, o K. Stakėnas – 26 kartus).

„Tyčinis smurtinis nusikaltimas padarytas terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų įkalinimo įstaigoje, kurios režimas pirmiausiai skirtas tokių asmenų pataisai, resocializacijai, o tai akivaizdžiai padidina padarytų nusikalstamų veiksmų pavojingumą visuomenei“, – teismas nutarė E. Pilviniui ir K. Stakėnui skirti įkalinimą dvejiems metams, o M. Kovierai – 1 metų 10 mėnesių laisvės atėmimą.

Ernestas A. niekaip negalėjo susitaikyti, jog atsakomybės dėl prieš jį įvykdyto žiauraus nusikaltimo išvengė įkalinimo įstaigos pareigūnai – tie, kurie turėjo prižiūrėti, kad nuteistieji nesilaikytų kalėjimo subkultūros, neskriaustų kitų kartu bausmę atliekančių kalinių ir palaikytų viešąją tvarką.

Be to, teismas iš nuteistųjų nukentėjusiajam priteisė 1,5 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti, tačiau vargu ar kada recidyvistai ją atlygins – kitose anksčiau nagrinėtose bylose jų sąžinę slegia gerokai didesnės priteistos sumos nukentėjusiesiems.

Valandą nesulaukė pagalbos

Ši istorija galėjo tuo ir baigtis, bet Ernestas A. niekaip negalėjo susitaikyti, jog atsakomybės dėl prieš jį įvykdyto žiauraus nusikaltimo išvengė įkalinimo įstaigos pareigūnai – tie, kurie turėjo prižiūrėti, kad nuteistieji nesilaikytų kalėjimo subkultūros, neskriaustų kitų kartu bausmę atliekančių kalinių ir palaikytų viešąją tvarką. Todėl nuteistasis kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas priteisti 10 tūkst. Eur kompensaciją iš Lietuvos valstybės. Jai byloje atstovavo Marijampolės pataisos namai.

Skunde nuteistasis atskleidė tai, apie ką nagrinėjant baudžiamąją bylą net nebuvo užsiminta: „Kai buvau sumuštas, ant grindų pragulėjau daugiau kaip valandą, man niekas nesuteikė pagalbos, pareigūnai net nebuvo atėję pasižiūrėti, nors turėjo girdėti kilusį triukšmą.“

Jis teigė, kad per tris metus, kai kalėjo Kybartuose esančioje įkalinimo įstaigoje, į vadovybę kreipėsi daugybę kartų prašydamas arba perkelti į kitus pataisos namus, arba – izoliuoti nuo kitų nuteistųjų.

„Visada nurodžiau, kad nesijaučiu saugus, tačiau pareigūnai į mano prašymus nereagavo ir tik tuomet, kai buvau sumuštas, mane uždarė į baudos izoliatoriuje esančią kamerą, bet ir vėl su kitais nuteistaisiais – niekam nerūpėjo, kad mano gyvybei grėsė pavojus“, – teigė Ernestas A.

Ernestas A. Kai buvau sumuštas, ant grindų pragulėjau daugiau kaip valandą, man niekas nesuteikė pagalbos, pareigūnai net nebuvo atėję pasižiūrėti, nors turėjo girdėti kilusį triukšmą.

Grasino, kad nubaus

Jo teigimu, patekęs į baudos izoliatorių jis negalėjo matytis su šeimos nariais, buvo uždrausta jiems skambinti, taip pat apsipirkti parduotuvėje. „Galėjau tik vieną valandą per dieną išeiti į lauką“, – skundėsi kalinys.

Anot jo, ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo pareigūnai pradėjo tik praėjus šešioms dienoms po sumušimo.

„Ir tada man vis tiek liepdavo eiti į tą patį būrį, kitaip grasino, kad būsiu nubaustas, o juk man buvo išmuštas dantis, padaryti įvairūs sužalojimai, dėl kojos lūžio nebegaliu bėgioti, jaučiu skausmą“, – tvirtino Ernestas A.

Tuo metu Marijampolės pataisos namų administracija teismui nurodė, kad Ernestas A. ne kartą atsisakė atlikti bausmę jam paskirtame nuteistųjų būryje, tačiau priežasčių esą taip ir nenurodydavo. Pareigūnai pripažino, kad praėjus mėnesiui po nuteistojo užpuolimo buvo nustatyta, jog dėl smurto baudžiamojon atsakomybėn patraukti nuteistieji nukentėjusiajam grasino fiziniu susidorojimu, ši situacija buvo įvertinta kaip pavojinga Ernesto A. saugumui, todėl nutarta jį perkelti į kitą įkalinimo įstaigą. Šiam pasiūlymui pritarė ir Kalėjimų departamentas.

Ernestas A. Ir tada man vis tiek liepdavo eiti į tą patį būrį, kitaip grasino, kad būsiu nubaustas, o juk man buvo išmuštas dantis, padaryti įvairūs sužalojimai, dėl kojos lūžio nebegaliu bėgioti, jaučiu skausmą.

Pataisos namų administracijos atstovai tikino, kad pareigūnai nežinojo apie Ernestui A. iškilusias grėsmes, todėl iš anksto jo negalėjo apsaugoti.

„Jaunesnieji specialistai yra paskirstomi į postus ir jų nėra tiek, kad galėtų prižiūrėti kiekvieną patalpą ar teritoriją atskirai“, – anot įkalinimom įstaigos, tai nereiškia, kad Kybartų sektoriaus pareigūnai neužtikrino tinkamos nuteistojo apsaugos, o priešingai – pareigūnai vykdė nuteistųjų priežiūrą tinkamai, todėl esą negalima teigti, jog jie savo neveikimu galėjo prisidėti prie kalinio sužalojimo.

© DELFI / Paulius Garkauskas

Tinkamai neatliko pareigų

Tuo metu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi paskelbė, kad Kybartų sektoriaus pareigūnai tinkamai neatliko jiems pavestų pareigų, dėl to buvo sužalotas nuteistasis. Teisėjų kolegija nutarė, kad Lietuvos valstybė, atstovaujama Marijampolės pataisos namų, už patirtą skriaudą žiauriai sumuštam ir šio nusikaltimo padarinius iki šiol jaučiančiam kaliniui privalės sumokėti 400 eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Marijampolės pataisos namai Jaunesnieji specialistai yra paskirstomi į postus ir jų nėra tiek, kad galėtų prižiūrėti kiekvieną patalpą ar teritoriją atskirai.

Tai – gerokai mažesnė suma, nei ją iš valstybės prašė priteisti nukentėjusysis: Ernestas A. įsitikinęs, kad dėl patirtų dvasinių ir fizinių kančių, kankinimo jam turėjo būti sumokėta 10 tūkst. Eur kompensacija. Tačiau teisėjai nurodė, kad ypatingas kančias ir fizinį skausmą ilgą laiką kentėjusiam nuteistajam sveikata buvo sutrikdyta nesunkiai, o padaryti kūno sužalojimai – nežymūs.

„Teismui nekilo abejonių, jog nukentėjusysis patyrė ir fizinį skausmą, sukrėtimą ir orumo pažeminimą“, – neturtinę žalą vos 400 Eur įvertinę teisėjai pabrėžė, kad sužalotam nuteistajam po įvykio buvo suteikta medicininė pagalba, o jį sužalojusiems kaliniams – įtarimai, vėliau jie buvo nuteisti. Be to, anot teismo, iš kaltų asmenų nukentėjusiajam yra priteista 1,5 tūkst. Eur kompensacija neturtinei žalai.

„Pataisos namai, siekdami užtikrinti laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų apsaugą, turi vykdyti nuolatinę nuteistųjų elgesio kontrolę, užkardyti laisvės atėmimo bausmių vykdymo režimo reikalavimų pažeidimus, užtikrinti izoliuoto laikymo reikalavimo vykdymą, – nurodė teisėjai. – Teismo vertinimu, jei Marijampolės pataisos namų pareigūnai būtų tinkamai vykdę jiems teisės aktų priskirtas funkcijas, įpareigojančias užtikrinti nuteistųjų gyvybės ir sveikatos apsaugą, būtų budėję savo postuose, kiti nuteistieji nebūtų turėję galimybės atlikti neteisėtus veiksmus betarpiškai nukentėjusiojo atžvilgiu, o šiam nebūtų kilusios jokios neigiamos pasekmės.“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Kybartuose sukurta nuteistųjų priežiūros sistema nebuvo tiek efektyvi, kad eliminuotų įvykio, kurio metu Ernestas A. buvo sumuštas kitų nuteistųjų, galimybę.

Anot teisėjų, įkalinimo įstaigos pareigūnai neužtikrino laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų bausmės atlikimo režimo laikymosi bei tinkamos apsaugos, o tarp pareigūnų neteisėtų veiksmų ir Ernesto A. sužalojimo yra priežastinis ryšys.

Kaltas ir pats – nenurodė, kas grasina

„Kybartuose sukurta nuteistųjų priežiūros sistema nebuvo tiek efektyvi, kad eliminuotų įvykio, kurio metu Ernestas A. buvo sumuštas kitų nuteistųjų, galimybę“, – pabrėžė teismas.

© DELFI / Paulius Garkauskas

Teisėjų teigimu, nuteistasis iki jo sumušimo ne vieną kartą yra kreipęsis raštu į Kybartų sektoriaus administraciją ir Kalėjimų departamentą, prašydamas perkelti į kitus pataisos namus ar kalėjimą, tačiau nė viename prašyme nenurodė jokių realių grėsmių, dėl kurių jam būtų nesaugu atlikti bausmę administracijos paskirtame būryje.

„Nuteistasis neįvardijo konkrečių asmenų, kurie yra jo priešai“, – teismas pabrėžė, kad prie saugumo neužtikrinimo „reikšmingai prisidėjo ir jis pats, nes jis aiškiai ir konkrečiai nenurodė priežasčių, kurios patvirtintų, kad iš tikrųjų buvo kilusi grėsmė jo gyvybei ir sveikatai paskirtame gyventi būryje.“

Priimdami šį sprendimą teisėjai taip pat rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika – Strasbūro teismas yra nurodęs, kad kaliniai laikytini pažeidžiamais asmenimis, kuriuos valstybė privalo apsaugoti.

„Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija įpareigoja valstybę užtikrinti, jog asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė“, – nurodė teismas.

Nurodė sumokėti 75 tūkst. Eur

Delfi jau skelbė, kad įkalinimo įstaigose smurtą patyrę nuteistieji ir jiems atstovaujantys advokatai turi nueiti ilgą ir sudėtingą kelią, kad pareigūnus priverstų tirti pataisos namuose įvykdytus nusikaltimus. Prieš kelerius metus Pravieniškių pataisos namuose kitų nuteistųjų, įtariama, sužalotas nuteistasis Vytautas Z. dėl patirtų sužalojimų net kelis mėnesius buvo ištiktas komos, o dabar mokosi gyventi iš naujo. Tuo metu pataisos namų pareigūnai ir Kaišiadorių prokurorai šio nusikaltimo net nesugebėjo ištirti, kol neįsikišo Kauno apygardos teismas, nurodęs ne tik išsiaiškinti šio nusikaltimo aplinkybes, bet ir įvertinti pareigūnų veiksmus. Daugiau apie tai skaitykite paspaudę šią nuorodą

Tuo metu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prieš kelerius metus Pravieniškių pataisos namuose nužudyto nuteistojo šeimai iš Lietuvos valstybės yra priteisęs 75 tūkst. Eur kompensaciją. Beprecedenčiame sprendime teigiama, kad, jeigu Pravieniškių pataisos namų pareigūnai būtų tinkamai vykdę jiems teisės aktų priskirtas funkcijas, įpareigojančias užtikrinti nuteistųjų gyvybės ir sveikatos apsaugą, nebūtų kilę galimybės kitiems nuteistiesiems metu, kuomet pagal dienotvarkę jie privalo miegoti, sumušti kitą nuteistąjį, padaryti jam daugybinių sužalojimų ir sunkų sveikatos sutrikdymą, dėl kurių jis vėliau mirė.

Neteisėtus pareigūnų veiksmus nustatę teisėjai pabrėžė, kad Pravieniškėse atvejai, kuomet įstaigoje nuteistieji sumušami ar sužalojami ir dėl patirtų sužalojimų miršta, nors tyrimo metu ir pareiškia, kad pretenzijų kitiems nuteistiesiems neturi, pasitaiko nebe pirmą kartą. Apie šį nusikaltimą ir kitus įkalinimo įstaigoje įvykdytus nusikaltimus pasakojo „Pravieniškių mafija“.