Nutylėta šeimos drama: motina, kurią išprievartavo vaikystėje, surengė teismą savo dukros skriaudikui

Po to, kai buvo pradėtas tyrimas dėl seksualinio prievartavimo, mergaitė apsigyveno su savo tėvu, nors juo labai pasitikėjo, bet ne kartą sau bandė pakenkti, dėl to net buvo paguldyta į ligoninę. Ir tik dėl to, kad negalėjo susitaikyti su patirta seksualine prievarta.