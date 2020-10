Nutylėta baisi istorija: ligoninėje senolę pririšo prie lovos, be leidimo suleido stiprių vaistų ir rado jau negyvą

Nuorodos kopijavimas Nutylėta baisi istorija: ligoninėje senolę pririšo prie lovos, be leidimo suleido stiprių vaistų ir rado jau negyvą

aA

Ukmergės ligoninėje – nutylėta skandalinga ir medikams garbės nedaranti istorija: sunkiai sergančią senolę slaugytojos savadarbiais medžiaginiais raiščiais pririšo prie lovos, po to šiai be gydytojo leidimo suleido stiprių raminamųjų vaistų, ir paliko be priežiūros. Vaistai moteriai tikriausiai sukėlė šalutinį poveikį, todėl moteris netrukus išsivadavo iš raiščių ir atsidariusi langą iššoko iš trečio ligoninės aukšto.